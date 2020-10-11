اعترافات متهمة بالدعارة: الليلة بـ 750 جنيها وعملت صفحة على فيس بوك

كشفت تحريات وتحقيقات الجهات المختصة عن تفاصيل جديدة في واقعة اتهام موظفة بممارسة نشاط إجرامي تخصص في التحريض على الفسق والفجور، وتلبية راغبي المتعة الحرام مقابل 750 جنيها فى الليلة، وتبين أن المتهمة تتواصل مع راغبي المتعة المحرمة مقابل مبالغ مالية.

وقالت المتهمة، خلال مناقشتها، إنها وإمعانا منها فى التخفي، بدأت التنقل بين المحافظات، لتجنب الرصد الأمني، خلال لقاءاتها المحرمة، وأنها أنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لهذا الغرض.

وأضافت المتهمة في اعترافتها، أنها أقامت ما يقرب من 15 علاقة غير شرعية مع شباب صغار السن خلال شهرين، وقررت الجهات المختصة حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول نشاط المتهمة.

وكانت البداية، حيث رصدت الإدارة العامة للآداب بوزارة الداخلية، وجود صفحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها المُعلنة إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.

وتم تحديد مكان المتهمة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة واستهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وتبين أنها "موظفة" تقيمة بالجيزة، وبمواجهتها أقرت بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وأضافت أنها أنشأت الصفحة لذات الغرض، كما عُثر بحوزتها على هاتفين محمول خاصين بها، أحدهما يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطها.