اعتراف فتاة ليل متهمة بالدعارة: "زوج والدتي السبب.. والمكالمة بـ500 جنيه"

"الجلسة سرية.. والليلة بـ 2500 جنيه.. والمشاهدة بـ500 جنيه".. اعترفت فتاة في منتصف العقد الثالث من العمر، بتفاصيل اتهامها بواقعة إدارة شبكة للدعارة، بالاستعانة بصديقتها.

وقالت المتهمة في محضر الشرطة وأمام جهات التحقيق: "نشأت وسط أسرة مفككة، انفصل والدي الموظف بإحدى الوزارات، وتزوجت أمي من ثري عربي، وكان يتردد علينا كل فترة، ثم فى أحد الليالي تحرش بي وحاول الاعتداء علي فرفضته، وتركت المنزل واستقررت بشقة بأحد مناطق القاهرة"، وأضافت المتهمة "بحثت عن فرصة عمل، ولكني لم أجد، فعملت مضيفة بأحد الملاهي الليلية، وبدأت فى جمع المال من العلاقات الحرام، وكنت أتردد على الكافيهات والملاهي، ثم تعرفت على صديقتي، والتى أقنعتني بإنشاء صفحة إلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الصبية وصغار السن وراغبي المتعة، وجميع زبائني من الأطفال ما بين سن الـ12 عاما حتى سن 20، وبدأت فى ممارسة الجنس عن طريق الهاتف أو الكاميرات مقابل 500 جنيه فى الساعة للعرض على غرفة الشات، و2500 جنيه مقابل قضاء ليلة، بشرط أن تكون فى إحدى المدن الساحلية".

قرر قاضي التجديد بمحكمة جنح قصر النيل، تجديد مسجلة أداب، وطالبة جامعية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، والترويج لنشاطهما عبر فيسبوك، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

نجحت الأدارة العامة لمباحث الأداب بالقاهرة من القبض على ربة منزل وصديقتها طالبة جامعية وذلك لقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى والترويج لنشاطهما عبر "فيس بوك" حيث رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك) تحوى على العديد من صور الفتيات بأوضاع منافية للآداب وبعض العبارات أعلنت خلالها إحدى السيدات استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (سيدتين ، لهما معلومات جنائية) حال تواجدها بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة.وبمواجهتهما أقرت إحداهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيل واستغلال المتهمة الثانية فى تلك الأعمال عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى، وأضافت أنها أنشأت تلك الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما أقرت المتهمة الثانية اعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب بتحريض من المتهمة الأولى نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما وعثر بحوزتهما على (هاتف محمول – تبين احتوائه على رسائل ومحادثات خاصة تؤكد نشاطهما)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.