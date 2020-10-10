البرتغال تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا بـ1646 حالة

أعلنت وزارة الصحة البرتغالية، اليوم السبت، تسجيل 1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في أعلى حصيلة تسجلها البلاد منذ بداية جائحة كورونا في مارس الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان، نقلته وكالة أنباء "لوسا" البرتغالية، إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 2067 وفاة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 85 ألفا و574 إصابة بينهم أكثر من 30 ألف حالة نشطة.

ونوهت الوزارة إلى أن حصيلة إصابات اليوم السبت هي الأعلى منذ بداية تفشي فيروس كوفيد-19، موضحة أن ثاني أعلى حصيلة كانت 1516 إصابة في 10 أبريل، ويليها ثالث أعلى حصيلة بـ1394 إصابة والتي سُجلت أمس الجمعة.

وذكرت الوزارة أن المستشفيات تستضيف 831 فقط من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بينهم 20 حالة من المُسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 52 ألفًا و803 شخصا في ارتفاع بـ639 متعاف جديد عن أمس الجمعة.