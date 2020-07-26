البرتغال "تحترق" ورجال الإطفاء يهبون لإنقاذ المساحات الخضراء

يكافح المئات من رجال الإطفاء، اليوم، حريقا ضخما اندلع وسط البرتغال الممتد بشكل سريع في البلاد، وذلك بسبب الرياح القوية.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، الذي قال: "أود أن أرسل كلمة تضامن وتشجيع وشكر لرجال الإطفاء على العمل الذي يقومون به من أجل البرتغال ولنا جميعا".

واندلع حريق الغابات في بلدية أوليروس، بعد ظهر أمس، لكنه استمر وامتد الآن إلى بلديّتين مجاورتين وأدى بالفعل إلى إصدار أوامر إخلاء للعديد من الناس كإجراء احترازي.

ولقى رجل إطفاء عمره 21 عاما حتفه في حادث طريق، مساء أمس، في أثناء مكافحة الحريق في حين أصيب 6 آخرون.

وأحد الأسباب الأساسية لحرائق الغابات المتكررة فيها هو أن أجزاء من المناطق الداخلية في البلاد مهجورة بعد أن غادرها سكانها للعيش في المدن أو في الخارج، في حين يجري تجاهل مهمة إزالة الأشجار والشجيرات، الأمر الذي يزيد من مخاطر نشوب الحرائق.