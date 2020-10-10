"الأوقاف": حزمة عقوبات ضد مستخدمي المساجد في الدعاية الانتخابية

قال الدكتور جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف، إنه كلما أطلت الانتخابات البرلمانية أو أي استحقاق آخر تحذر الوزارة الأئمة، وتلفت نظر المرشحين إلى عدم استخدام دور العبادة في الدعاية، حتى لا يجرى التمييز بين مرشح وآخر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "نريد أن نكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ونعطي الجميع الفرصة، ولا يكون تأثير الدين والمساجد وخطباء المنابر في المشهد، لكي يختار الناخب بمحض إرادته".

وتابع بن هناك عقوبات تنتظر المخالفين، "تتدرج حسب فداحة الجرم المرتكب، ولدينا حزمة من الإجراءات التي تردع أي إنسان يخالف التعليمات"، مشيرًا إلى أن شكاوى المواطنين ومنصات التواصل الاجتماعي والصحافة والإعلام وجهاز التفتيش الدعوي بالوزارة أبرز وسائل المراقبة في هذا الصدد.

وحذرت وزارة الأوقاف المرشحين لمجلس النواب من استغلال المساجد أو الأئمة في الدعاية الانتخابية، مؤكدة أنها ستكلف فريقها القانوني برفع شكوى رسمية للجنة العليا للانتخابات ضد كل من يحاول استخدام المساجد أو أي من الأئمة في دعايته الانتخابية، باعتبار ذلك لونًا من اللعب بعواطف العامة باسم الدين ومتاجرة به في العملية الانتخابية.

وحذرت الوزارة الأئمة من أنها ستُنهي خدمة أي إمام أو مفتش أو قيادي بالأوقاف يتثبت مخالفته لتعليمات الوزارة والخاصة بعدم المشاركة في أي حملة للمرشحين.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه على جميع الأئمة أن ينأوا بأنفسهم عن المشاركة في أي حملة انتخابية أو الدعاية لأي مرشح تحت أي ظرف من الظروف وبأي صورة من الصور.

وتابع "جمعة"، في تنبيه نشره موقع الأوقاف، اليوم السبت، أنه "حفاظًا على هيبة الإمام ومكانته، ودفعًا للزج بالمساجد أو العاملين بها في أي لون من ألوان الدعاية الانتخابية، وحرصًا على عدم استغلال الدين أو علمائه في غير مهمتهم السامية، نؤكد على جميع الأئمة أن ينأوا بأنفسهم عن المشاركة في أي حملة انتخابية أو الدعاية لأي مرشح تحت أي ظرف من الظروف وبأي صورة من الصور".

وطالب جمعة الأئمة بألا يسمحوا لأي من المرشحين باستغلال المساجد أو ملحقاتها في الدعاية الانتخابية بأي صورة من الصور، ومن يخالف ذلك يعرّض نفسه للمساءلة القانونية والإدارية، وعلى مديري المديريات والإدارات والمفتشين أخذ علم جميع الأئمة وخطباء المكافأة بذلك.

وتابع وزير الأوقاف: "مع تأكيدنا على أن المشاركة الإيجابية وإدلاء الجميع بأصواتهم في العملية الانتخابية أئمة أو غيرهم هو استحقاق دستوري وواجب وطني نحث بشدة على أدائه".