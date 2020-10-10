"التعليم العالي": نسعى لإنشاء جامعة تكنولوجية بكل منطقة صناعية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع منظومة التعليم في مصر بشكل دقيق جدًا وبكل تفاصيلها، لافتًا إلى وجود مقترح قبل عامين ونصف العام بتطوير التعليم الفني وإنشاء جامعات تكنولوجية في مصر، وبالفعل تم الانتهاء من بناء ثلاث جامعات تكنولوجية خلال عام ونصف فقط.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج "من القاهرة"، الذي يُعرض على شاشة "سكاي نيوز عربية"، أن هناك دولًا كثيرة تقدمت بدعم التعليم الفني التكنولوجي والتطبيقي، كما أن الهدف الأساسي من الجامعات التكنولوجية هو دعم التعليم الفني للدفع بمهاريين محترفين في المجال الصناعي.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الارتقاء بالتعليم الفني يهدف إلى ضخ عمالة مؤهلة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن المستهدف هو إنشاء جامعة تكنولوجية في كل منطقة صناعية في مصر.

وذكر أن الجامعات التكنولوجية تقدم برامج دراسية مختلفة عن برامج تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتكنولوجيا الغاز والبترول، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية.

وأوضح أن الدراسة العملية بالجامعات التكنولوجية تمثل نسبة 70% مقابل 30% للجانب النظري يمثل 30%، ويتم تدريب طلابها داخل سوق العمل، وذلك بالاتفاق مع قطاع الصناعة، حتى يصبح لديهم فرصة عمل خلال دراستهم، مؤكدًا أنه سيتم تشجيع الصناعة المصرية للمنافسة عالميًا.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن أكثر من 85% من الطلاب ملتحقون بالجامعات الحكومية، لافتًا إلى إنشاء جامعات حكومية جديدة لاستيعاب عدد الطلاب، وفي نفس التوقيت يتم التوسع في الجامعات التكنولوجية، ومؤكدًا أن الدولة المصرية تواصل الاستثمارات في الجامعات سواء الحكومية أو التكنولوجية أو الجامعات الخاصة والدولية والأهلية.

ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأنه لا يوجد توجه نحو خصخصة الجامعات.