محيي إسماعيل في اليوم العالمي للصحة النفسية: "ممكن تقللوا عقدكم شوية"

وجه الفنان محيي إسماعيل حديثه لجمهوره، في اليوم العالمي للصحة النفسية قائلا: "ممكن الناس تقلل عقدها شوية".

وتحدث إسماعيل لـ"الوطن"، أتمنى من الجمهور، أن يكون هناك احترام للرأي الآخر، وفي اليوم العالمي للصحة النفسية، نحاول أن نحب بعضنا البعض، ونتقرب من بعضنا البعض.

وتابع حديثه، بسبب السوشيال ميديا ابتعدت الأشخاص عن بعضها، وأثر ذلك بشكل ملحوظ على تعاملاتنا، فأننا نريد أن نرجع الحميمة مرة أخري".

يعتبر الفنان محيي إسماعيل ملك السيكودراما، لأن الفلسفة عشقه الأساسي، فقد تخصص فى أداء الشخصيات التي يعاني أصحابها من مشاكل نفسية.

وبرع في أدائها بجدارة بعدد من الأفلام السينمائية منها: "دموع الشيطان، وراء الشمس، الغجر، وأشهرها الأخوة الأعداء"، الذى جسد فيه شخصية "حمزة ابن عزيزة الهبلة"، شاب مصاب بالصرع، الذي قال عنه لبرنامج "صاحبة السعادة": "أنا الممثل الوحيد الذي قدم شخصيات مركبة في 18 فيلما".

لذا منحته جامعة "كونكورديا" الأمريكية لقب "رائد السيكودراما"، أي الدراما النفسية، كما اعتبر أن اسمه سيتم ترشيحه ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كونه أكثر فنان جسد الانفعالات البشرية المعقدة؛ حيث جسد 20 عقدة.

يوافق 10 أكتوبر اليوم العالمي للصحة النفسية الذي في وقت تغيرت فيه حياتنا اليومية تغيراً كبيراً نتيجة لجائحة كوفيد-19.وتحتفل منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يُقام في 10 أكتوبر الجاري، بشكل مختلف هذا العام، فلأول مرة على الإطلاق ستستضيف منظمة الصحة العالمية، فعالية عالمية على الإنترنت بشأن الدعوة والتوعية في مجال الصحة النفسية.

يذكر أن أخر ظهور للفنان محي اسماعيل كان خلال شهر رمضان المنقضي فى برنامج رامز مجنون رسمي المذاع عبر قناة ام بي سي مصر