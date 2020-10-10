إحدى العارضات بمعرض تراثنا: جهاز تنمية المشروعات يدعمنا بالقروض

قالت السيدة وفاء عيد، إحدى العارضات في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إن هذه هي المرة الأولى، التي تشارك بها في معرض "تراثنا"، لافتة إلى أنها مصممة حلي للأحجار الكريمة، ولديها ورشة نحاس خاصة بها، ولديها "براند" باسمها منذ 12 عاما.

وأكدت "عيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحداث اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدم لهم العديد من المزايا، ومنها التصدير للخارج، والدعم المالي بالقروض، وأن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان يدعمها بقرض في المشروع الخاص بها، وكان يسهل لها الدخول في المعارض التابعة للجهاز.

وأشارت إحدى العارضات في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، إلى أن الجهاز يقدم لها دعاية قوية جدا على "السوشيال ميديا"، و"بانرات الشوارع"، ودعاية إعلامية، ويمولها بالقروض لتقوية عملها، ويوفر أيضا ميزة التصدير للخارج.

وأوضحت أنها تقدمت بالمشروع الخاص بها، وهم حددوا لها قيمة القرض، معقبة: "الدنيا بتبقى سهلة في الأوراق المطلوبة، وتسلمت القرض بعد 40 يوما، بالإضافة للدعاية القوية والمعارض المدعمة، داخل مصر وخارج مصر".

أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح اليوم، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تأتي إقامة المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.

ويُنظم جهاز تنمية المشروعات معرض "تراثنا" للعام الثاني على التوالي، حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى، سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.

ويستمر عمل المعرض بداية من اليوم، وحتى الخميس الموافق 15 أكتوبر، ويفتح يوميا من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً، دون مقابل.