بعد عزله.. تعرف على الموقف القانوني لرئيس الزمالك

أثار القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية، الذي أعلنته في 4 أكتوبر الجاري، بمنع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له.

وتواصلت "الوطن" مع عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، لبيان ما إذا كان يتمتع رئيس الزمالك بصفته كرئيس أم أنها زالت عنه بمجرد صدور قرار اللجنة الأوليمبية بوقفه 4 سنوات.

وقال "عبدالسلام" لـ"الوطن"، إن رئيس الزمالك ما زال يتمتع بمنصبه كرئيس للنادي رغم صدور القرار نظرًا لأن القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية لم يتحصن أي لم يصبح باتًا.

وأضاف المحامي أن رئيس الزمالك تقدم بالطعن في المواعيد المقررة للطعن على القرار الإداري الصادر من اللجنة وهي الستون يومًا التالية لصدور القرار الإداري المراد الطعن عليه .

المحامي: الأمر أصبح بيد القضاء وهو المنوط بتحديد مشروعيته من عدمه

وأوضح أن المحكمة ستقوم بالرقابة على القرار الصادر من اللجنة وكذا فحص مشروعية وأسباب القرار الصادر بالعزل وهل توفرت أسبابه القانونية أم لا، مؤكدا أن الأمر هو سلطة تقديرية لمحكمة القضاء الإداري، فإذا وجد أن الأسباب التي بني عليها القرار مشروعة أيدت قرار اللجنة الأوليمبية بالعزل، أما إذا وجدت أن الأسباب غير مشروعة قامت بوقفه ومن ثم إلغائه.

وكان رئيس نادي الزمالك المعزول، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام اللجنة في قرارها الصادر إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.