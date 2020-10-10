أسوان يرحب بالاستغناء عن لاعبه للأهلي

كشف مصطفى أمين المشرف العام على الكرة بنادي أسوان، عن موقف النادي من بيع كريم الطيب مهاجم الفريق، للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل ارتباط اسمه بالانضمام للقلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.

وقال المشرف العام على فريق الكرة بأسوان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "نادي أسوان لا يمانع في رحيل كريم الطيب، للأهلي، خلال الفترة الانتقالات الصيفية، إذا وصل للنادي عرض رسمي".

تفاصيل الخبر من هنا