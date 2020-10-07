سلبية تحليل "كورونا" للاعبي أسوان قبل مباراة "حرس الحدود"

أخطرت اللجنة الطبية بإتحاد الكرة، نادى أسوان بنتيجة التحليل الطبى لفيروس كورونا للاعبي الفريق قبل لقاء "حرس الحدود" غدا الخميس بإستاد الشرطة الرياضي بالقاهرة، ضمن مباريات الجولة 32 من بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم، حيث جاءت جميع عينات الفريق سلبية.

وكان اللواء أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، عقد اجتماعًا مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني، عقب المران الرئيسي للفريق استعدادا لمواجهة فريق حرس الحدود، وطالبهم ببذل قصارى جهدهم للفوز بنقاط المباراة الثلاث، باعتبار أن مباراة حرس الحدود، مبارة مغلفة بطابع الكؤوس ومباراة بـ٦ نقاط فى ظل المنافسة على الهرب من شبح الهبوط.

كما طالب سليمان الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن أحمد كشري، المدير الفني واللاعبين بالتحلى بروح الإنتصارات فى المباريات المتبقية للفريق من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بداية من مباراة حرس الحدود غدا الخميس، لضمان البقاء فى الدوري وتفادي الهبوط.