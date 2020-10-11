انطلاق أسبوع القاهرة للمياه الأحد المقبل.. تعرف على أهم فعالياته

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تنطلق يوم اﻷحد المقبل، فعاليات أسبوع القاهرة للمياه والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والجهات والوزارات على المستوى القومي، "الوطن" تستعرض في التقرير التالي أهم فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.

1- يحضر حفل الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

2- يعتبر أسبوع القاهرة للمياه بمثابة الحدث الأكبر من نوعه في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا والمتخصص في مجال المياه.

3- يُعقد هذا العام خلال الفترة من 18-22 أكتوبر تحت شعار الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة الطريق إلى داكار 2021.

4- يهدف إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات.

5- كما يهدف إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار كافة الخبراء والمعنيين بالمياه محلياً وإقليمياً ودولياً.

6- يتم تنظيمه العام الحالي كحدث يجمع بين الحضور الفعلي والمشاركة الافتراضية عبر تقنيات التواصل عن بعد في ضوء اتخاذ كل اﻹجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19.

7- تتواصل فعاليات برنامج أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة 2020، على مدار 5 أيام.

8- يتم تنظيم الحدث هذا العام بالعديد من الجلسات والبرامج العلمية التي تضم 5 جلسات عامة و30 جلسة فنية، فضلاً عن تنظيم اجتماعين رفيعي المستوى.

9- يتم كذلك إضافة 5 فعاليات جانبية يتم تنظيمها بالمشاركة مع 50 منظمة إقليمية ودولية.

10- كذلك يتم تنظيم العديد من المسابقات والأنشطة منها مسابقة أفضل مشروع تخرج، والمسابقة الدولية لعرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، ومسابقة أفضل فيديو توعوي في مجال المياه وأفضل الممارسات بين المزارعين في الحفاظ على المياه.

11- يشارك في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2020 أكثر من 150 متحدثا رفيع المستوى من مختلف دول العالم.

12- كذلك تتضمن فعاليات حفل ختام أسبوع القاهرة للمياه ، تكريم الفائزين في المسابقة القومية للمحافظة على المياه، والتي أقيمت تحت مظلة الأسبوع ونظمتها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم الجهود والمبادرات الوطنية للحفاظ على الموارد المائية.