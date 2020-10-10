البيئة تكشف أسباب نفوق 11 دولفين: الشعاب المرجانية قتلتها

كشف الدكتو تامر كمال مدير محميات البحر الأحمر ملابسات نفوق 11 دولفين لسرب بمنطقة بمرسى علم.

وقال كمال في تصريحات لـ"الوطن": "إن لجنة من وزارة البيئة فحصت الدلافين النافقة، ورجحت أن السرب في أثناء رحلتة للبحث عن الغذاء قام بملاحقة سرب أسماك وصل لمنطقة بها حاجز مرجاني في وقت مد لمياه البحر حيث احتجز بداخلها وعجز عن الخروج ومع انحسار الأمواج شكل الحاجز المرجاني مصيده له برؤوس الشعاب الحادة وهو ما كان سبب في قتل الـ11 دولفين".

وأضاف أنه عُثر على السرب نافق ومتعفن حيث أثبت التقرير الأولي لفحص أسماك الدولفين نفوقها منذ ما يقرب من 4 أيام وهو ما سبب تعفنها خاصة ونحن في فصل الصيف مما ساعد في سرعة تحلل أنسجتها وصعوبة توجيهها لأحد المراكز البحثية".

وتابع مدير محميات البحر الأحمر أن السرب النافق من نوع الدولفين ذي الأنف الزجاجي وهو ليس من النوع النادر المدرج على القوائم المهددة بالخطر حيث يوجد في البحر الأحمر سرب به أكثر من 300 دولفين من نفس النوع.