حفل غنائي استعراضي لـ"سعد لمجرد" مع "كايرو شو" بالتجمع

كشف مسرح كايرو شو عن مفاجأة جديدة بالإعلان عن أولى حفلاته الغنائية الاستعراضية، بعد الاتفاق مع النجم سعد لمجرد علي إحيائها على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس "كايرو فيستفال سيتي ".

وكشف مصدر مسؤول بـ"كايرو شو" أنه يجري الآن وضع اللمسات النهائية للاتفاق بين "كايرو شو" وسعد ، لافتا إلى أنه موجود حاليا بالمغرب وسيصل إلى القاهرة قبل موعد الحفل لإجراء البروڤات فور تحديد الموعد النهائي.

وأشار المصدر إلى أن الحفل الغنائي الاستعراضي من المقرر أن يكون بشكل غير مسبوق علي كافة المستويات الإخراجية والفنية المختلفة.

يذكرأن أغنية "عدى الكلام"، للفنان سعد لمجرد، حققت مشاهدات اقتربت من 60 مليون مشاهدة، تزامناً مع تصدر الأغنية تريند "تويتر"، وذلك بعد طرحها 15 يوليو الماضي.

وتصدرت الأغنية التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي لها توما، قائمة التوب 5 على تطبيق "أنغامي"، فى مصر والمغرب.

كان سعد لمجرد أجل طرح الأغنية أكثر من مرة بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوى، وكتب "احتراما ‏لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء ‏الجداوى، واجعل مثواها الجنة".

وتقول كلمات أغنية "عدى الكلام" لـ سعد لمجرد: "شكله مش موضوع بسيط.. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات.. كل ده بيحصل أوام".