سيد علي يغلق الهاتف في وجه كزبرة: محتاجين تربية.. الله يخرب بيت التريند

نشبت مشادة على الهواء بين الإعلامي سيد علي، ومغني المهرجانات الشعبية "كزبرة"، خلال حلقة اليوم من برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم".

وحاول سيد علي أن يسأل "كزبرة" عن إمكانية التقدم للاختبار في النقابة، لكن الأول قاطعه، وهو ما لم يرضَ به مقدم البرنامج، ليعقب قائلًا: "مش المفروض تتعلموا تسمعوا السؤال للآخر؟!"، ليرد عليه مغني المهرجانات: "حضرتك إحنا متعلمين، وقبل أي حاجة بالراحة هي مش حلقة ساخنة".

ورد عليه الإعلامي سيد علي، بأن أغلق الهاتف في وجهه على الهواء، ليرد أمين عام صندوق نقابة الصحفيين مستنكرًا أسلوبه: "شفت الأسلوب؟! نقف لهم احترامًا وتقديرًا عشان التريند اللي عملوه"، وقال مقدم البرنامج: "محتاجين تربية شديدة، الله يخرب بيت التريند، في بنات كتير بتطلع عريانة بتعمل تريند".

ورغم قرار الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بتوقف مطربي المهرجانات من الغناء وإقامة الحفلات الغنائية في الفنادق والبواخر النيلية، إلا أن عددًا من مطربي المهرجانات لم يضعوا هذا القرار في الاعتبار واستمروا في أعمالهم الغنائية.

وطرحت شركة "مزيكا" عبر صفحتها على يوتيوب، برومو مهرجان "بسكوتاية مقرمشة"، لحسن شاكوش، وحمادة مجدي.

وقال شاكوش خلال الفيديو: "انتظروا أقوى مهرجان 2020، بسكوتاية مقرمشة، غنائي مع حمادة مجدي، وتوزيع إسلام ساسو، وكلمات حدوتة، إنتاج قناة مزيكا".

وتقول كلمات الأغنية: "يا بت انتي بسكوتاية مقرمشة، يا بت انتي قطة مخربشة.. أموت فيكي وانتي مفرفشة.. قاعدة جوة قلبي مربعة".

وأعلن عمر كمال عبر موقع "إنستجرام"، الانتهاء من تسجيل أغنيته الجديدة "حتة قمراية" بمشاركة أورتيجا، ونشر كمال الأغنية كامله عبر حسابه.

حمو بيكا هو الآخر أعلن طرح المهرجان الجديد "انتي حالة" ونشر حمو البوستر عبر "فيس بوك"، والمهرجان بمشاركة علي قدورة ونور التوت وألحان فيجو الدخلاوي وكلمات إسلام المصري.

وأثيرت أزمة جديدة، كان أطرافها نقابة المهن الموسيقية ومُطربو المهرجانات، وذلك بعدما تردد أن مجلس النقابة سيُبدي رفضه التام لقيد أي مطرب لا يُجيد القراءة والكتابة، في حين أن غالبية مُطربي المهرجانات يفتقدون لهذا الأمر، لا سيما أن أكثرهم أنهوا مسيرتهم التعليمية في وقتٍ مبكر.