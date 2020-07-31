فيديو.. حلمي بكر ينفعل على "كزبرة" ويطرده من الاستديو: فاكر نفسك فين؟

طرد الملحن حلمي بكر مغني المهرجانات "كزبرة" من استديو برنامج "هندية والنجوم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" بعدما ضحك أثناء الغناء في استديو البرنامج.

وطلبت مقدمة البرنامج من "كزبرة" أن يغني في حضور الملحن حلمي بكر وتحجج في البداية بأن الأورج لا يعمل وطلب منه حلمي بكر أن يغني بدون موسيقى.

وقام "كزبرة" ليغني بدون موسيقى وفور غنائه أول كلمتين من أغنيته توقف عن الغناء وانتابه الضحك، ليرد عليه حلمي بكر قائلًا: "اتفضل برة يا أخ اتفضل برة وفين الإنتاج إنت فاكر نفسك واقف فين وأنا مقعدش في الكلام ده".

وفي بداية اللقاء سخر حلمي بكر من اسم "كزبرة" قائلًا: "انت اسمك كزبرة وسميت نفسك ولا حد سماك" ليرد عليه "كزبرة": "لو كنت لقيت حد سماني كاظم كنت سميت".

وأضاف بكر ساخرًا: "العطارة مليانة كتير وفيه كزبرة وكمون وفلفل وهل بقت بدعة دلوقتي إن واحد يسمى نفسه شاكوش والتاني يسمي نفسه كزبرة"، متسائلًا: "العبرة بالغناء ولا بالمسميات؟"، ليرد عليه "كزبرة": "والله بالحب".

وتابع حلمي بكر: "يا إما انت مطرب فيتحط لك اسم يا إما انت اسم ومالكش في الغناء".