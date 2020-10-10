  إسرائيل تسجل 2925 إصابة بكورونا والإجمالي يتجاوز 288 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل 2925 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما جرى الإبلاغ عن 845 حالة خطيرة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن بيان أصدرته الوزارة القول، إن حصيلة الوفيات بلغت 1914 حالة بعد تسجيل 18 حالة خلال الساعات السابقة، بينما هناك 232 حالة جرى وضعها على أجهزة التنفس الصناعي .

يُشار إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء تجاوز 288 ألف حالة في حين تعافى ما يزيد عن 225 ألف حالة.