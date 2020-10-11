البنك التجاري الدولي يطلق حملة ترويجية لعملاء باقة "Prime Me" بالتعاون مع "مصر للطيران"

أعلن البنك التجارى الدولى، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، عن إطلاق حملة ترويجية جديدة لعملاء باقة «Prime Me» بالتعاون مع شركة مصر للطيران تحت شعار «مش حنبطل نسافر».

وتشمل الحملة قيام المؤسستين بعمل رحلة ترويجية إلى مدينة طابا لمجموعة من عملاء باقة «Prime Me» لتعريفهم بواحدة من أهم المناطق السياحية بمصر، حيث تأتى الحملة الجديدة فى إطار الشراكة القائمة بين شركة مصر للطيران، الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية، والبنك التجارى الدولى، تشجيعاً لحركة السياحة الداخلية.

وقال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى - مصر، إن هذه الرحلة مدفوعة التكاليف بالكامل لمجموعة من عملاء CIB Prime Me الأكثر استخداماً لمنتجات البنك وكذلك أكفأ موظفى البنك ممن نجحوا فى تحقيق أفضل الإنجازات، وهى تعكس تقدير البنك لثقة العملاء وجهود الموظفين ودعمهم المتواصل.

وأضاف أن هذا التعاون بين CIB ومصر للطيران هو تأكيد على نجاح الشراكة بيننا وبين الناقل الوطنى فى مصر، مؤكداً على الشرف الكبير الذى يحظى به البنك عبر العمل مع مصر للطيران التى تعكف على إثراء تجربة السفر لعملاء البنك.

وشدد «عيسى» على اعتزازه بإضافة 555 مليون ميل خلال عام 2019 وهو ما يعادل تكلفة نحو 30 ألف تذكرة طيران لشرق المتوسط وجنوب أوروبا، كما أكد سعى البنك المستمر نحو زيادة حجم الأعمال مع مصر للطيران.

جدير بالذكر أن Prime Me هى باقة مصممة حصرياً لفئة الشباب أطلقها البنك التجارى الدولى (CIB) فى مطلع العام فى ظل توجه الدولة لتمكين الشباب والإسراع بمعدلات الشمول المالى، حيث إنها موجهة لتلبية احتياجات الشباب وتقدم لهم مجموعة متنوعة من أفضل المزايا البنكية وغير البنكية عبر برنامج نقاط المكافآت CIB BONUS، وذلك عبر تقديم المزيد من نقاط المكافآت BONUS مقابل كل معاملاتهم لتحقيق أقصى استفادة من تجربتهم البنكية.

ويحصل عميل Prime Me من خلال برنامج المكافآت على نقاط BONUS تضاف شهرياً إلى حسابه عند الاحتفاظ بالحد الأدنى لرصيد الحساب، فضلاً عن نقاط BONUS إضافية من خلال العديد من الوسائل، ومن بينها المعاملات التى تتم باستخدام البطاقات الائتمانية أو الخصم المباشر، أو عند ترشيح الباقة لأحد الأصدقاء، أو الحصول على قرض، أو عند إجراء 10 معاملات أو أكثر شهرياً باستخدام بطاقة الخصم المباشر، بالإضافة إلى التخفيضات الحصرية التى توفرها الباقة فى مجموعة مختارة من المتاجر.

وفى إطار الرحلة، قال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية: يسعدنا استضافة عملاء بنك CIB أحد شركاء النجاح على متن أحدث طائرات الشركة لزيارة مدينة من أهم المدن السياحية المصرية، مؤكداً أنه شريك رئيسى فى المبادرات التسويقية التى تقوم بها مصر للطيران للترويج للمقاصد السياحية الداخلية الهامة، فقد بدأت مصر للطيران فى حملتها الترويجية «مش حنبطل نسافر» من خلال إطلاق العديد من العروض والتخفيضات على رحلاتها الدولية وكذلك قسائم التخفيضات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى عدد من الحملات الترويجية المتتابعة مع شركاء مصر للطيران.

وأضاف أبوالعينين» أن مصر للطيران تسير رحلتين أسبوعياً إلى طابا، متبعة جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة عملاء الشركة.

وقال عمرو العدوى، رئيس القطاع التجارى، إن مصر للطيران تتبنى خططاً طموحة لإعادة حركة السياحة الداخلية والخارجية بقوة مرة أخرى إلى مصر من خلال تنظيم العديد من البرامج الترفيهية والترويجية المتنوعة، وإن الشركة لا تدخر جهداً فى ذلك وترحب بالمشاركة فى أى مبادرات تهدف إلى تنشيطها.

من جانبه، قال يوسف جاد، رئيس قطاع السياحة (الكرنك)، إن الشركة تستهدف من خلال هذه المبادرات توفير العديد من الخدمات ومزايا السفر المختلفة للعملاء خلال زياراتهم وجولاتهم السياحية داخل مصر، والتى تذخر بها محافظة جنوب سيناء مثل السياحة الشاطئية والعلاجية والدينية وسياحة المؤتمرات بما يجعلها المقصد السياحى الأفضل مقارنة بمثيلاتها بالخارج.