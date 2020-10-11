في عيد ميلاده الـ59.. مواقف لا تنسى لعمرو دياب مع جمهوره

يمتلك الفنان الكبير عمرو دياب مواقف لا تنسى مع جمهوره وعشاقه بمصر والعالم العربي، تستعرض "الوطن" أبرز تلك المواقف احتفالا بعيد ميلاده الـ59

2007

صمم دياب على النزول من مسرحه في دولة الإمارات من أجل الغناء لفتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة التي كانت تحضر حفله وقام بالغناء لها بأغنية "الله عليها لما تشوفها".

2010

قام دياب بزيارة عدد من جمهوره سقط بهم مدرج خلال حفلته الغنائية بجامعة المستقبل، وصمم دياب على تحمل مصاريف العلاج بشكل كامل وقام بتقديم الهدايا لهم.

2018

قام عمرو دياب بضرب حارسه الخاص على المسرح بعد أن تعدى على فرد من جمهوره لصعوده على مسرح الحفل بشكل مفاجئ من أجل التقاط صورة مع مطربه المفضل.

2019

أحيا دياب، حفل زفاف اثنين من جمهوره "إسماعيل وهدير"، اللذين تم اختيارهما من مسابقة "فرحنا بالهضبة"، التي أطلقت وقت طرح ألبومه "كل حياتي" ذلك ضمن مسابقة بعنوان "فرحنا بالهضبة".

أعلن الفنان عمرو دياب، إطلاقه لأول مرة، عطرا يحمل اسمه، ومن المقرر أن يكون متاحا في كل أنحاء العالم.

وتعد هذه المرة الأولى التى يطلق فيها دياب عطرا يحمل اسمه، رغم انه كان قام بهذا الفعل عدد كبير من المطربين من قبل.

يُشار إلى أن آخر أعمال الهضبة، كليب "أماكن السهر"، والذي ظهر فيه بإطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، إضافة إلى ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، وتم تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي، في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار "الصيف مايحلاش غير بمزيكا الهضبة".

وأغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، ومن إخراج أحمد النجار.