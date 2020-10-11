فيديو.. فيفي عبده: أنا محسودة في كل حاجة.. حتى الإنستجرام وقف

قالت الفنانة فيفي عبده إنها "محسودة"، وهذا ما واجهته في أشياء عديدة في حياتها، وفقا لقولها.

وأضافت فيفي أثناء بث عبر حسابها إنستجرام بعد أن قطع البث فجأة "أنا اتقر عليا أنا بجد محسودة حتى الإنستجرام وقف.. مش عارفة أعمل إيه في حياتي.. كل حاجة محسودة فيها مش عارفة ليه".

وتحدثت فيفي خلال الفيديو عن عدد متابعيها عبر انستجرام وتويتر والذين تجاوزا الـ7 ملايين وتمنت خلال الفيديو أن يصل عمرها إلى 110 أعوام وتكون كركوبة.

الفنانة فيفي عبده من أكثر الفنانات إيمانا بالحسد حيث دائما ترتدي الخرز الأزرق والبخور واختيار لزمتها الشهيرة "خمسة امواه" التي اختارت لها رقم خمسة إيمانا منها بالحسد.

كما ظهر هذا أيضا خلال برنامجها الرمضاني "خالي بالك من فيفي" رمضان 2020، كانت تستضيف الفنان وتقوم بتكسير عدد من الأشياء في المنزل لتوهمه أنه حسدها.