الذهب يستقر وعيار 21 بـ 853 جنيها.. وتجار: نتوقع استمرار الصعود

استقرت أسعار الذهب في تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية، عقب عدة ارتفاعات متوالة خلال الأيام الماضية.

وسجّل الذهب عيار 24 اليوم محليًا نحو 975 جنيهًا، مقابل 975 جنيهًا في بداية اليوم، بينما سجل عيار 21 نحو 858 جنيهًا، وعيار 18 نحو 731 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6.828 جنيه.

وقال حامد رجب، رئيس مجموعة سبائك الكويت في تقريرها الأسبوعي، إنّ الذهب تجاوز مستوى 1926.20 دولار للأونصة أي بزيادة 1.64% وعادت للصعود الأوقية للصعود لتلامس مستوى 1926 دولارًا مع الأسواق الأمريكية، بسبب عودة الدولار لينهي الذهب الأسبوع الماضي بارتفاع.

وأضاف التقرير، أنّ أحداث الأسبوع الماضي كانت المحرك الرئيسي لقيمة أونصة الذهب، إذ بدأ الذهب الأسبوع بتراجعات ثم تفاءل معها الكثير من المستثمرين، طمعًا في عودة ارتفاعات الأسعار، كما كانت في شهر أغسطس الماضي، عندما لامست الأونصة قمتها عند 2074 دولارًا، ولكن مع ارتفاع قيمة الدولار وانتعاش بورصات الأسهم بدأت حالة انتعاش شهية المخاطرة، فجر الأربعاء، بعد انتهاء مواجهة الحزب الديمقراطي مع الحزب الجمهوري، من خلال مناظرة دونالد ترامب مع جون بايدن، ومعها هبط الذهب إلى 1890 دولارًا.

وذكر التقرير: "توقعنا مزيدا من الهبوط الأسبوع قبل الماضي إلا أنّ الذهب عاد للصعود بقوة، مع خبر إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا، ما ساعد الذهب على الإقفال فوق 1900 دولار يوم الجمعة قبل الماضية".

وتوقع تقرير السبائك الأسبوعي، أن يستمر الذهب في الاتجاه الصاعد؛ نظرًا لأن الأونصة فشلت في الاستمرار بالمنحنى الهابط لأسباب عدة، أهمها قوة الطلب الفعلي على الذهب من المستثمرين الأفراد والصناديق الاستثمارية، كما أن التصحيح تحت 1900 دولار يقابله دعم من الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وفي السياق نفسة قال نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن التأكيد على أن الذهب هو الوسيلة الأفضل والأكثر أمان للادخار، وأن لم يكن للاستثمار الأفضل لكونه حافظ للقيمة ولايحتاج إلى دراسات سوقية وغيرها وبالرغم من أن الكثير من الناس لا يملكون الخبرة لمعرفة متى يشترون ومتى يبيعون الذهب، إلا أنه يأتي في مرتبة متقدمة بينما تبقى العقارات والبورصة في المرتبة التالية له.

وقال إن قرار تخفيض سعر الفائدة كان بمثابة قرار التحفيز والتشجيع على الاستثمار في الذهب لامحالة في السبائك وأعيرة 21 و24 حيث يفضل المواطن المصري الاحتفاظ به في شكل سبائك ذهبية أو جنيهات ذهب، وذلك حتى لايتعرضوا لخسارة المصنعية في حال رغبتهم في بيع مقتنياتهم، موضحا "ارتفع الذهب أم انخفض مش حيخسر لأنه حافظ للقيمة"، فقد وجد المستثمرون في الذهب فرصة أكبر للاستثمار، وذلك بعد زيادته خلال العام الجاري بنسبة 35 %، الأمر الذي يمثل قفزة استثمارية تفوق عوائد الأوعية الإدخارية بالبنوك والاستثمار في القطاعات الأخرى وعندما حدثت تراجعات متوالية فقد احتفظ بقيمتة دون أي خسائر تذكر.