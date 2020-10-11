استقرار سعر الدولار.. أسعار العملات اليوم الأحد 11-10-2020

تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمواطنين والقراء، متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، إذ استقر سعر الدولار وتباين سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وتأتي الأسعار وفقا لبداية تعاملات اليوم، الأحد 11 أكتوبر الحالي في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.09 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 4.20 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وسجّل في بنك CIB نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.41 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.37 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.24 جنيه للشراء، و20.57 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجّل نحو 20.24 جنيه للشراء، و20.57 جنيه للبيع.