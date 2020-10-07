أسعار العملات اليوم الأربعاء 7-10-2020.. اليورو يرتفع في البنوك

تقدم "الوطن" متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأربعاء 7 أكتوبر الحالي، في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي

يسجّل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.20 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك بلوم نحو 20.32 جنيه للشراء، و20.52 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجّل نحو 20.25 جنيه للشراء، و20.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وسجّل في بنك CIB نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو

ارتفع سعر اليورو اليوم في بداية المعاملات الصباحية، حيث سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك عودة نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني 4.14 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.