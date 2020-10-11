تعيين 666 شابا واستخراج 1790 شهادة قياس مستوى مهارة في بني سويف

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، 666 عاملا من مختلف المؤهلات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2014 شابا.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنّه خلال سبتمبر الماضي، استخرجت المديرية 1790 شهادة قياس مستوى المهارة، واستخراج كارنيه مزاولة الحرفة، فضلا عن التفتيش على 497 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات، والتفتيش بالنظام الدوري النهاري على 452 منشأة، من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر التفتيش عن تحرير 18 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف مدير المديرية، أنّه جرى صرف منحا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بلغت قيمتها 15 ألف جنيه لـ7 عمال، فضلا عن تسجيل 25 عاملا غير منتظم جديد بالوحدة، وتسجيل 200 شهادة "أمان" للعمالة المسجلة.