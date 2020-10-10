رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير القوى العاملة يزور جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء

كتب:

الوطن
03:05 م | السبت 10 أكتوبر 2020
وزير القوى العاملة يزور جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء

زار وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، والتي تضم 3 فروع بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ.

جاء ذلك في إطار زياراته الميدانية للمحافظات، حيث تفقد مباني الجامعة، بداية من مبنى الإدارة وكليات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس وسكن الطلاب الذي أوشك علي الانتهاء من كافة التجهيزات ليكون جاهزا لتسكين الطلاب، فضلًا عن فندق الجامعة والمدرجات، والمكتبة وقاعة الاجتماعات والملاعب الرئيسية، وذلك للاطمئنان على أوضاع العمال غير المنتظمة بهذا المشروع الضخم وتقديم كافة سبل الرعاية والدعم لهم. 

رافق الوزير خلال جولة التفقد اللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة، نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ الإقليم، وأشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء.

واستمع الوزير خلال جولته بالجامعة من قبل ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، بشرح عن الجامعة وعدد كلياتها الذي يصل إلي 4 كليات سيتم بدء العام الدراسي بها هذا العام .

وأثنى وزير القوي العاملة على تنفيذ هذا المشروع الضخم والصرح العلمي الكبير، والذي سيخدم  الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة، مقدما الشكر لكل العاملين والقائمين على إخراج هذا المشروع بهذه الصورة. 

{"description":"\u0633\u0639\u0641\u0627\u0646 \u064a\u0632\u0648\u0631 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0643 \u0633\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0628\u062c\u0646\u0648\u0628 \u0633\u064a\u0646\u0627\u0621"}
{"description":"\u0633\u0639\u0641\u0627\u0646 \u064a\u0632\u0648\u0631 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0643 \u0633\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0628\u062c\u0646\u0648\u0628 \u0633\u064a\u0646\u0627\u0621"}
{"description":"\u0633\u0639\u0641\u0627\u0646 \u064a\u0632\u0648\u0631 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0643 \u0633\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0628\u062c\u0646\u0648\u0628 \u0633\u064a\u0646\u0627\u0621"}
{"description":"\u0633\u0639\u0641\u0627\u0646 \u064a\u0632\u0648\u0631 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0643 \u0633\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0628\u062c\u0646\u0648\u0628 \u0633\u064a\u0646\u0627\u0621"}
{"description":"\u0633\u0639\u0641\u0627\u0646 \u064a\u0632\u0648\u0631 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0643 \u0633\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0628\u062c\u0646\u0648\u0628 \u0633\u064a\u0646\u0627\u0621"}
{"description":"\u0633\u0639\u0641\u0627\u0646 \u064a\u0632\u0648\u0631 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0643 \u0633\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0628\u062c\u0646\u0648\u0628 \u0633\u064a\u0646\u0627\u0621"}
{"description":"\u0633\u0639\u0641\u0627\u0646 \u064a\u0632\u0648\u0631 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0643 \u0633\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0628\u062c\u0646\u0648\u0628 \u0633\u064a\u0646\u0627\u0621"}
{"description":"\u0633\u0639\u0641\u0627\u0646 \u064a\u0632\u0648\u0631 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0643 \u0633\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0628\u062c\u0646\u0648\u0628 \u0633\u064a\u0646\u0627\u0621"}
{"description":"\u0633\u0639\u0641\u0627\u0646 \u064a\u0632\u0648\u0631 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0643 \u0633\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0628\u062c\u0646\u0648\u0628 \u0633\u064a\u0646\u0627\u0621"}
{"description":"\u0633\u0639\u0641\u0627\u0646 \u064a\u0632\u0648\u0631 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0643 \u0633\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0628\u062c\u0646\u0648\u0628 \u0633\u064a\u0646\u0627\u0621"}
{"description":"\u0633\u0639\u0641\u0627\u0646 \u064a\u0632\u0648\u0631 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0643 \u0633\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0628\u062c\u0646\u0648\u0628 \u0633\u064a\u0646\u0627\u0621"}
{"description":"\u0633\u0639\u0641\u0627\u0646 \u064a\u0632\u0648\u0631 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0643 \u0633\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0628\u062c\u0646\u0648\u0628 \u0633\u064a\u0646\u0627\u0621"}
{"description":"\u0633\u0639\u0641\u0627\u0646 \u064a\u0632\u0648\u0631 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0643 \u0633\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0628\u062c\u0646\u0648\u0628 \u0633\u064a\u0646\u0627\u0621"}
{"description":"\u0633\u0639\u0641\u0627\u0646 \u064a\u0632\u0648\u0631 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0643 \u0633\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0628\u062c\u0646\u0648\u0628 \u0633\u064a\u0646\u0627\u0621"}

اقرأ المزيد:

محمد سعفان: العمالة المصرية تنتظر الضوء الأخضر لإعادة إعمار ليبيا

محمد سعفان: رفع الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه يدل على إنسانية السيسي

محمد سعفان: لدينا طلبات على العمالة المصرية من اليابان وألمانيا

محمد سعفان: مشروع قانون العمل الجديد موجود بالبرلمان منذ يناير 2017

محمد سعفان: ممثلو أصحاب الأعمال في مصر أكدوا أن العامل لا غنى عنه

محمد سعفان: الدولة تسعى لتوفير حياة كريمة للمواطنين