تامر حسين يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده الـ59: روح الشباب يا مشرفنا

حرص الشاعر الغنائي تامر حسين، على تهنئة الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 59 باعتباره من مواليد 11 أكتوبر 1961، وذلك بنشر صورة تجمعهما.

وكتب تامر حسين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: كل سنة وأنت روح وشباب، كل سنة وأنت سيرة في كتاب.

وتابع: كل سنة وأنت أغلى وأجدع، عمرو دياب، عقبال مليون سنة، مشرفنا وشايل الصناعة فوق كتافك ودايماً في الصدارة.

وكان أعلن الشاعر الغنائي تامر حسين، عبر موقع التواصل "تويتر"، أن كليب "يا بلدنا يا حلوة"، للمطرب عمرو دياب، يعتبر التعاون رقم "50" بينهما.

وكتب الشاعر: "يا بلدنا يا حلوة" الأغنية رقم (50) في مشواري مع الفنان عمرو دياب، من ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان.

وكشف الشاعر الغنائي تامر حسين، تفاصيل أغنياته الـ6، التي شارك بها في ألبوم عمرو دياب الجديد "سهران".

الأغنيات التي شارك بها تامر حسين في الألبوم، هي: "سهران" ألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، "حيعيش يفتكرني" ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، "جامدة بس" من ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، "مكانك في قلبي" ألحان شريف بدر وتوزيع طارق مدكور، "قدام مرايتها" ألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، "يوم تلات" ألحان عزيز الشافع وتوزيع أسامة الهندي.

وأصبح الشاعر الغنائي تامر حسين، أكثر الشعراء استحواذًا على أسماء ألبومات الفنان عمرو دياب، بعد أن أعلن الأخير مؤخرًا اختيار أغنيته الجديدة "سهران" عنوانا لألبومه الجديد، المقرر طرحه في الأسواق خلال الأيام المقبلة.

"سهران" هي سادس أغنية يختارها دياب لتكون عنوانا لألبوماته الكاملة، التي بدأت بأغنية "وياه" عام 2009، ثم "بناديك تعالى" عام 2011، و"الليلة" عام 2013 و"شفت الأيام" عام 2014، و"أحلى وأحلى" عام 2016.

وتساوى تامر حسين مع الشاعر الراحل مجدي النجار الذي قدّم 6 أغنيات لعناوين ألبومات دياب، بدأت عام 1986 بأغنية "هلا هلا"، و"ميال" عام 1988، وأغنية "متخافيش" عام 1990، وأغنية "حبيبي" 1991، وأغنية "أيامنا" عام 1992، وأغنية "يا عمرنا" عام 1993، ورحل النجار عن عالمنا عام 2014.

ويتفوق مجدي النجار على جميع الشعراء بحساب الألبومات الكاملة والميني لعمرو دياب، إذ قدّم من قبل أغنيتين جرى اختيارهما لعناوين ألبومات عمرو دياب "الميني" وهما "ذكريات" عام 1994 و"أصلها بتفرق" عام 2010.