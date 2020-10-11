عزيز الشافعي يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده: اسم مش محتاج ألقاب

هنأ الملحن عزيز الشافعي الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده الـ59 عبر حسابه على تويتر.

وكتب الشافعي: "عظماء مواليد شهر أكتوبر ⁧‫الهضبة‬⁩، حصن المزيكا المصرية، فخر الشرق الأوسط عمرو دياب.. اسم مش محتاج ألقاب بعده ولا قبله ...كل سنة وانت طيب".

دعا المطرب عمرو دياب خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، محبيه لتهنئته بعيد ميلاده الـ59.

وسارع محبو الهضبة لتهنئته حيث كتبت إحدى المتابعين وتدعى "شيماء الدجاوي": "مهما طلع ناس فوجودك هتفضل انت أولهم برضو بصوتك وإحساسك وأغانيك عشان انت مميز، عشان انت الهضبة"، وكتبت "ندى طه": "كل سنة وانت مدلعنا بأغانيك، كل سنة وكل أغنية عملتها ليها ذكرى معانا، كل سنة وإنت أصغر من السنه اللي قبلها، وعقبال مليون سنة".

وكتب أحد المتابعين"كل سنة وانت روح وشباب كل سنة وانت مبدع كل سنة وانت أغلى واحد، عمرو دياب كل سنة وانت طيب يا هضبة اللي مفيش غيره على القمة بينافس رقم واحد"، وكتبت ولاء محمد: "كل سنة وكل لحظة وانت طيب وبخير يا هضبة ودايما ممتعنا بوجودك وصوتك وإحساسك يا عالمي".

وطرح الهضبة كليب "أماكن السهر" عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر موقع وتطبيق يوتيوب، كما أعد لجمهوره مفاجأة كبرى بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية حيث يتسنى لجمهور السينما مشاهدة الكليب في قاعاتها المختلفة.وظهر عمرو دياب في الكليب بإطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، إضافة إلى ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، وتم تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي، في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار "الصيف مايحلاش غير بمزيكا الهضبة".

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، ومن إخراج أحمد النجار.