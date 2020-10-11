أسيوط تستعد لاستقبال موسم الشتاء بلوادر وقلابات وسيارات كسح

شهدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، اصطفاف معدات وسيارات الجهاز والشركات العاملة في المدينة، للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء المقبل، والتي تتكون من (لوادر وأوناش، سيارات كسح، كيبوتة سحب المياه، سيارات باسكت، قلاَّبات، وعربات تنك مياه).

وأكدت المهندسة جيهان عمار، جاهزية محطات الصرف والعمل بكامل طاقتها، وتطهير غرف الصرف وبالوعات صرف المطر، وإجراء تجارب عملية في أماكن تجمع المياه.

وأصدرت المهندسة جيهان عمار، توجيهات للإدارات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأماكن بالمدينة، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية، والتأكد من جاهزية المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة، والتنسيق مع محافظة أسيوط وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.