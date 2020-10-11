القوى العاملة تتابع مستحقات طبيب مصري توفي بكورونا في الكويت

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، يفيد بوفاة الطبيب المصري أحمد عبدالحميد أحمد زايد، الذي يعمل بمستشفى الجهراء بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنّ الوزير أصدر تعليماته للمكتب بمتابعة المستحقات العمالية للطبيب المتوفي، وتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيد، مؤكدا أنّ الفقيد قدم روحه الغالية في سبيل الواجب وخدمة رسالة الأطباء السامية بحماية الأرواح وإنقاذها ولو على حساب أنفسهم.

وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، إلى أنّ الطبيب المصري يدعى الدكتور أحمد عبدالحميد أحمد زايد، ويعمل بقسم الباطنة والكلي بمستشفى الجهراء، وأنّ الوفاة جاءت بعد إصابته بفيروس كورونا.

وتابع أنّه يبلغ من العمر 37 عاما ويعمل في الكويت من 6 سنوات، وأصيب قبل شهرين بفيروس كورونا، ودخل العناية المركزة قبل شهر، وصعدت روحه إلى بارئها بعد صراع مع المرض.

وقال الملحق العمالي، إنّ القنصلية تلقت بلاغ الوفاة من أحمد سليمان أحمد زايد، مشيرا إلى أنّ الحالة الاجتماعية للمتوفى، متزوج وله ولد 7 سنوات، وبنت 6 سنوات وطفلة 7 أشهر، ومسقط رأسه في مصر العمار الكبرى مركز طوخ القليوبية.

ويتابع مكتب التمثيل العمالي مستحقاته لصرفها بعد استخراج شهادة الوفاة وإعلام الوراثة، وجرى دفن الطبيب المتوفى بالكويت بمعرفة أرملته.

يذكر أنّ أول طبيب مصري توفي في الكويت، هو الدكتور طارق حسين مخيمر، أثناء مشاركته في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).