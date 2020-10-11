أكثر من 30 عاما من المنافسة و"الاحترام" عنوان علاقة الهضبة بالكينج

عمرو دياب ومحمد منير مشوار فني طويل امتد لما يتجاوز الثلاثين عاما، رحلة طويلة من الكفاح والأحلام وحمل هم تجديد الموسيقى وتقديم غناء مختلف اشتركا بها وحققا النجاح معا، فصار لكل منهما قاعدة جماهيرية من الصعب على فنان آخر تكرارها، وعلى ما يبدو أن الأقدار أيضا جمعت ذكرى ميلادهما التي تفصل بينهما يوم واحد فقط، فالكينج من مواليد 10 أكتوبر والهضبة 11 من الشهر نفسه.

مع بدايات فترة الثمانينيات بدأ كل منهما مشواره الفني بمسار مختلف عن الآخر ولكن ما جمعهما كان حب الغناء والموسيقى، جاء كل منهما من محافظته إلى القاهرة لتحقيق حلم الغناء فأتى عمرو دياب من بورسعيد ومحمد منير من أسوان للبحث عن فرصة للغناء، وبذلك الوقت كانت الملاهي الليلية من الأماكن المتاحة للغناء للجمهور بشكل جيد ويمثل فرصة لأي موهبة جديدة وبالفعل بدأوا في الغناء بالملاهي الليلية ببدايات مشوارهما الفني.

مع بدايات تحقيق الحلم وأول ألبومات عمرو دياب ومحمد منير يتعاونا مع نفس فريق العمل الموسيقي، فيقدما عددا من الأغنيات مع الموسيقيين فتحي سلامة وهاني شنودة والذي كان له الفضل في دعمهما في بداية مشوارهما الفني، ويقدما أغنيات تحقق شهرة كبيرة ونجاحا ليعرفهما الجمهور الذي كان يردد في الشوارع بتلك الفترة "شوقنا.. أكتر شوقنا" و"الليلة يا سمرا".

بالرغم من تشابه مسيرتهما الفنية بكل ما بها من نجاح وصعود وكفاح، إلا أنهما لم يلتقيا في أي عمل فني سوى منذ 4 سنوات في "أغنية القاهرة" والتي كتب كلماتها تامر حسين ومن ألحان أحمد حسين وعمرو دياب وتوزيع موسيقي أسامة الهندي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا حينما جرى طرحها ولأول مرة يرى الجمهور الهضبة والكينج يجتمعان في فيديو كليب واحد.

علاقة من الصداقة والاحترام المتبادل لموهبة وفن كل منهما كانت هي القاسم المشترك طوال مشوارهما الفني الذي تجاوز الثلاثين عاما، لم تتأثر علاقتهما بمبيعات ألبوماتهما أو خلاف على أغنيات ولا الشائعات التي دوما ما كانت تطاردهما بأن هناك خلافات بينهما، فكان عمرو دياب دوما ما يصف محمد منير بالأستاذ، وكان "الكينج" دوما ما يصف عمرو دياب بالفنان الحقيقي.

ومن خلال احتفالنا بعيد ميلاد منير وعمرو نعلم بأن المستفيد من مشوارهما وكفاحهما الفني كان الجمهور في كافة أنحاء الوطن العربي والموسيقى العربية، التي من خلال أعمالهما قد تطورت بشكل كبير وصارت مواكبة للعصر معبرة عن كل الأجيال.