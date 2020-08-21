2020 سنة سعيدة على عمرو دياب.. أغاني جديدة ناجحة وعودة للدراما

شهد عام 2020 نشاطا فنيا مكثفا للفنان عمرو دياب، والذي بدأه بأغنيته "يا بلدنا ياحلوة"، والتي حققت أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.

"يا بلدنا يا حلوة" كلمات تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان.

وكان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان، وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.

وحرص دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشوارعها العتيقة ومبانيها التاريخية. وحرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها.

كما فجرت مجلة "فارايتي" مفاجأة بإعلانها عن تعاقد النجم عمرو دياب مع منصة "Netflix" على بطولة مسلسل تليفزيوني.

وأكدت مجلة "فارايتي" في تقرير لها أن المسلسل درامي غنائي، وما زال في مرحلة التحضير، حيث سيعود به دياب إلى التمثيل بعد غياب دام 27عاما، وتحديداً منذ مشاركته في بطولة فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" أمام الفنانة يسرا.

وصرح النجم عمرو دياب قائلاً: "أنا سعيد جداً بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسوراً من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر، ويستمتع به العالم بأكمله".

كما طرح دياب برومو أغنيته الجديدة "في أماكن السهر" والذي من المتوقع طرحها كامله خلال الفترة القادمة. الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.