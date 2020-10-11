شاهده السيسي.. تفاصيل الفيلم التسجيلي "مصر الماضي والمستقبل"

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "مصر الماضي والمستقبل"، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، يستعرض الأحداث التي مرت في مصر خلال السنوات الماضية.

وأشار الفيلم إلى أن القاهرة حصلت عام 1925 على وسام أجمل وأنظف مدينة في حوض المتوسط وأوروبا، وفي بروكسل هناك وثيقة تشكر فيها ملكتها مصر على التبرع المادي الذي أرسلته للشعب البلجيكي تحت بند مساعدات لدواعي إنسانية.

وأشار الفيلم إلى أن البعض أبدى اندهاشه تقديم مصر مساعدات للصين وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا خلال أزمة كورونا، فالأمر لا يتعلق بالإمكانيات ولكن بالإرث الإنساني للدولة المصرية، وبينما كانت اليابان تبني نهضتها أرسلت بعثة لدراسة النهضة المصرية، واندهشت من وجود ترام وتيلجراف في مصر بينما لم تكن اليابان تملك ذلك.

كما تضمن الفيلم الحروب التي فرضت على مصر، واستنزفت قدراتها المالية والمجتمعية، فبعت حرب 67 انفقت الدولة معظم مواردها لإعداد الدولة للحرب وتراجعت مظاهر الحياة في البنية الأساسية.

وتطرق الفيلم التاريخ القبيح لجماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر، حيث جرى اغتيال رئيس الوزراء محمد فهمي النقراشي 1948، وحريق القاهرة عام 1952 واغتيال الرئيس محمد أنور السادات 1981 والعام الأسود لحكم الإخوان، والذين سعوا لتحويل مصر لولاية.

وأشار الفيلم لثورة 30 يونيو والذي اتحد فيه الشعب مع مؤسساته واسترد دولته والتي صانت الأرض والعرض والجغرافيا والتاريخ والهوية والحضارة، وبعدها بدأت مصر نهضتها الحديثة وخلال سنوات قليلة حقق المصريين معجزات، مستعرضا الإنجازات الاقتصادية على صعيد النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم.