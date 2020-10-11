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السيسي يحيي قادة أكتوبر الحضور في الندوة التثقيفية: شرفتونا ونورتونا

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عبدالرحمن خالد
09:10 ص | الأحد 11 أكتوبر 2020
السيسي

السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لقادة حرب أكتوبر، الحضور في قاعة فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة قبل بدء فعاليات الندوة.

وقال الرئيس السيسي: "اسمحولي بس أوجه التحية والتقدير لقادة أكتوبر الموجودين معنا، شرفتونا ونورتونا".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

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