السيسي يحيي قادة أكتوبر الحضور في الندوة التثقيفية: شرفتونا ونورتونا

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لقادة حرب أكتوبر، الحضور في قاعة فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة قبل بدء فعاليات الندوة.

وقال الرئيس السيسي: "اسمحولي بس أوجه التحية والتقدير لقادة أكتوبر الموجودين معنا، شرفتونا ونورتونا".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.