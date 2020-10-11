فوزي: "أسبوع القاهرة للمياه" يهدف لرفع الوعي ودعم مواجهة التحديات

قال الدكتور عمرو فوزي، عضو اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه، إن أسبوع القاهرة الدولي للمياه هو عبارة عن مؤتمر دولي سنوي تنظمه وزارة الموارد المائية والري وهذه هي النسخة الثالثة له، وأنه نظرا لانتشار فيروس كورونا هذا العام سيتم تنظيمه عن طريق جلسات عمل قليلة بالحضور الفعلي المباشر، وستكون أغلب الجلسات عن طريق الفيديو كونفرانس.

وأكد، فوزي، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه سينطلق خلال الفترة من 18-22 أكتوبر بمشاركة 37 منظمة وأكثر من 150 متحدثا رفيع المستوى من مختلف دول العالم.

وقال، إن أسبوع القاهرة للمياه هذا العام يهدف لتعزيز الوعى المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذى جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار كافة الخبراء والمعنيين بالمياه محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأضاف، أن "أسبوع القاهرة للمياه حدث دولي برعاية مصرية وهذه هي النسخة الثالثة له".

وتتواصل فعاليات برنامج أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثالثة 2020، على مدار 5 أيام يتم خلالها تنظيم العديد من الجلسات والبرامج العلمية التي تضم 5 جلسات عامة و30 جلسة فنية، فضلا عن تنظيم اجتماعين رفيعي المستوى، إضافة إلى 5 فعاليات جانبية يتم تنظيمها بالمشاركة مع 50 منظمة إقليمية ودولية، علاوة على تنظيم العديد من المسابقات والأنشطة، منها مسابقة أفضل مشروع تخرج، والمسابقة الدولية لعرض رسائل الماجستير والدكتوراه في ثلاث دقائق، ومسابقة أفضل فيديو توعوي في مجال المياه، وأفضل الممارسات بين المزارعين في الحفاظ على المياه.