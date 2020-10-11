رئيس وفد النواب الليبي بالقاهرة يوجه الشكر لمصر: شقيقتنا الكبرى

قدم عضو مجلس النواب الليبي، إسماعيل الشريف، شكره لمصر ودورها في تنظيم الاجتماع المعني بمسار الدستور الليبي.

وأضاف "الشريف"، في تصريح لـ"الوطن": "مصر هي الشقيقة الكبرى وتلعب دورا كبيرا نحو استقرار وأمن ليبيا، وهذا هو الدور المنتظر منها ونشكرها على تسيير هذا اللقاء".

وقال "الشريف"، إن الهدف من هذا الاجتماع بالقاهرة التوصل إلى بعض المبادئ والقواعد، التي تحكم شكل الدستور الذي ستكون عليه ليبيا، في إطار مساعي الحل السياسي وإخراج ليبيا من أزمتها الحالية.

وانطلق، منذ قليل، اجتماع ليبي تستضيفه القاهرة بين ممثلين لمجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في إطار الجهود التي ترعاها الدول الإقليمية لدعم مسار الحل السياسي في ليبيا وعلى رأسها مصر.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المسار الدستوري للفترة المقبلة في ليبيا، وهو الاجتماع الذي يأتي كذلك بعد جلسات جرت في المغرب.

يذكر أن الجلسة الجديدة ضمن الجولة الثانية من الحوار الليبي انطلقت في مدينة بوزنيقة المغربية، من أجل وضع حد للتوتر الميداني والسياسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي، إدريس عمران، أن محضر التوافقات الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية في الاجتماعات الأخيرة بمدينة بوزنيقة المغربية، سيعرض على مؤسستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأضاف أن "الجولة الثانية من الحوار الليبي توصلت إلى تفاهمات، بشأن معايير اختيار المناصب السيادية". وأكد ممثل مجلس النواب الليبي، مواصلة اللقاءات التشاورية في المغرب.