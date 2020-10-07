تخدم القادمين من ليبيا.. "البلتاجى": افتتاح مستشفى السلوم خلال أيام

أعلن وكيل وزارة الصحة في محافظة مطروح، الدكتور أحمد البلتاجي، عن قرب افتتاح مستشفى السلوم المركزي، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الإنشائية، ويجري حالياً تجهيز المستشفى بالمعدات والأدوات الطبية اللازمة.

وقال "البلتاجى"، خلال تفقده مستشفى السلوم، اليوم الأربعاء، إنه يجري تزويد المستشفى بجميع الأجهزة الطبية اللازمة، وتوفير الأطقم الطبية والأدوية التى تحتاجها، والمستلزمات الطبية، استعداداً لافتتاح المستشفى ودخولها الخدمة فعلياً في أقرب وقت.

وبينما ينتظر أهالي مدينة السلوم إعادة تشغيل المستشفى المركزي، الذي يجري تطويره منذ ما يقرب من 6 سنوات، لتقديم خدماتها الطبية المتميزة للمواطنين من أبناء المنطقة، فقد بدأت وزارة الصحة، مؤخراً، أعمال فرش المستشفى وتجهيزها بالأسرة وجميع المستلزمات، تمهيداً لافتتاحها.

وأكد محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، في تصريحات سابقة، وصول الأجهزة الطبية والأثاث اللازم لفرش مستشفى السلوم المركزي بعد تطويره، والانتهاء من مد الشبكات ومرافق البنية التحتية بمبنى المستشفى، استعداداً لافتتاح المستشفى، وبدء التشغيل الفعلي، لتقديم الخدمات الطبية إلى أهالي مدينة السلوم والمناطق المحيطة من القرى والنجوع، إضافة إلى القادمين من مناطق شرق ليبيا.

وتنشر "الوطن" بعض التفاصيل عن مستشفى السلوم المركزي، بعد الانتهاء من إحلاله وتجديده بالكامل، ضمن عملية تطوير شاملة، حيث تم تجهيز المستشفى بعدد 92 سرير للمرضى، و8 أسرة للعناية المركزة، و8 حضانات للأطفال المبتسرين حديثي الولادة، و8 ماكينات للغسيل الكلوي، ويضم المستشفى 4 غرف عمليات، و4 معامل طبية وفق أحدث المعايير والتجهيزات العالمية.

ومن المتوقع أن تقوم وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، بزيارة إلى محافظة مطروح، خلال الفترة القادمة، لافتتاح مستشفى السلوم المركزي، رفقة محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، الذي أكد جاهزية المستشفى للافتتاح في أقرب فرصة.