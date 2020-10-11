المنيا تتصدر الاستثمارات الحكومة في شمال الصعيد بـ3.7 مليار جنيه

سلطت وزارة التخطيط، الضوء على محافظة المنيا، كاشفة عن حجم المخصصات الموجهة لها في العام المالي 2021/2020.

وقالت الوزارة، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، إن محافظة المنيا تحتل المركز الأول من حيث الاستثمارات الحكومية الموجّهة لإقليم شمال الصعيد بخطة العام المالي 20/2021 بنسبة (36.7%) وبقيمة تبلغ 3.7 مليار جنيه.

أضافت الوزارة مستعرضة أبرز معالم المحافظة، قائلةً: "تضم المنيا مواقع أثرية فريدة، وعددا كبيرا من الأديرة والكنائس، منها دير السيدة العذراء وهو أحد المواقع الهامة التي مرت بها العائلة المقدسة، وبه كنيسة محفورة في الصخر أقامتها الإمبراطورة هيلانة في القرن الرابع الميلادي ويسمي أيضًا بـ (دير جبل الطير) نسبة إلى نوع الطيور المهاجرة التي تتواجد في المنطقة سنويًا".

وأشارت إلى أن المحافظة تمتد على نهر النيل بمسافة 135 كم، وتجمع بين عراقة الماضي وإنجازات الحاضر، إضافة إلى ما تتميز به المحافظة من خصائص جغرافية تتناغم فيها البيئات الحضارية والريفية والصحراوية.

وتعد وزارة التخطيط تقريرًا يوميًا على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن الاستثمارات المخصصة لمنطقة أو محافظة، خلال خطة العام الجديد، بهدف توعية المواطنين من أبناء هذه المحافظات بالاستثمارات الموجهة لمحافظاتهم.

وسبق أن أشارت الوزارة إلى كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف كأحد أهم المعالم هناك، حيث قالت إنه الأقدم في العالم ويقع شرق محافظة بني سويف ويبعد عن القاهرة بنحو 200 كيلو متر ويعد أقدم محمية في العالم بعد أن أعلن رسميا محمية طبيعية في عام 1992.

ولفتت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الكهف يمتلأ بتراكيب جيولوجية تعرف بالهوابط والصواعد من حجر الالباستر تتخذ أشكال رائعة، ويمتد داخل الأرض لمسافة 700 متر حيث يصل لعمق 15 مترا ويبلغ اتساعه نحو 15 مترا وهو مكون من ترسيبات كلية في أشكال مختلفة عن بعضها البعض.