الثلاثاء.. جنايات قنا تنظر محاكمة ضابطين بتهمة قتل عامل

تنظر محكمة جنايات قنا، الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقي، وشريف عفت مصطفى، وأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسني وعلاء معتمد، محاكمة ضابطين بتهمة قتل عامل بقفط.

تعود أحداث القضية ليومي 14 و15 يوليو 2017، إثر قيام النيابة العامة باتهام كل من: "محمود. م. م"، 42 عاما، رئيس مباحث مركز قفط، و"حسن. ا"، 28 عاما، معاون مباحث مركز قفط، بتعذيب عامل؛ ما تسبب في وفاته.

وبحسب تحريات الأمن العام، تبين أنه في يومي 14 و15 يوليو 2017، قام المتهمان بتعذيب سيد محمد سيد، بتقييده بالحديد وتعليقه بها بأعلى نافذة الحجرة المحتجز بها؛ لحمله على الإدلاء بأسماء شركائه في قضية سرقة توك توك، وتبادلا عليه تغيير مكان القيود، وأحدثا به إصابات أودت بحياته، وزورا في أوراق رسمية، وغيرا موعد ضبط المجني عليه.

وحققت النيابة الكلية في المحافظة مع الضابطين بعد استدعائهما، وأحالت القضية إلى محكمة جنايات قنا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، قررت في وقت سابق من هذا العام، التنحي عن نظر محاكمة ضابط و9 أمناء شرطة، لاتهامهم بقتل "مجدي مكين"، بقسم شرطة الأميرية، لاستشعارها الحرج، وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها.

كان النائب العام، أمر بإحالة النقيب كريم مجدي، معاون مباحث، و9 من أمناء الشرطة، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم في قضية "مجدي مكين"، ضحية قسم شرطة الأميرية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمد بجهة عملهم وزارة الداخلية، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص به وزملائه.