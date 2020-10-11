مؤتمر نسائي لمرشح "مستقبل وطن" في منية النصر بالدقهلية

نظم محمد إبراهيم الناغي، مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة منية النصر بالدقهلية، مؤتمرا نوعيا لنساء الدائرة في مقره، لعرض رؤيته وطموحاته بالنسبة للدائرة.

وقال الناغي للنساء الحاضرات: " أنتن القوى المحركة للأسر بالكامل والدور عليكن كبير، وأنتن عجلة الدفع للمجتمع للخروج للانتخابات، فقضيتنا هي قضية بلد بالكامل، وأنا من الجيل الواضح الصريح، ويسيطر على فكري منظومة الشباب والفتيات، والتي تحوز على فكري، ودورهم الأكبر في المجتمع وهم الروح والعقل الذي يحرك المجتمع بالكامل، ونحاول أن نشرك الشباب في الحياة السياسية، ولابد أن يتقدموا الصفوف ونتعامل معهم بلغاتهم، والتي اختلفت عن الماضي، وحصل تطورا كبيرا في المجتمع، وكم المعلومات الذي يتلقاه الشباب كبير جدا، ولابد أن نتسلح بهذا الفكر.

وقال المرشح، إنهن بالفعل عظيمات مصر، وتطور دور المرأة على مر العصور، وجاء الإسلام وأعطى لها حقوقها، وحتى بالنسبة لعدد السكان فعددها أكبر من الرجال على مستوي العالم، وكذلك تطور دور مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل كبير، على مستوى العالم، ففي سنة 1989 كانت مشاركتها 11.3%، وفي عام 2000 وصل إلى 18%، ومؤخرا وصل إلى 24%، فيما كان لها حظا في الحياة وفي البرلمان الجديد وصل لنسبة 25%، ولابد أن نعترف أنها هي التي تستطيع أن تصنع المستقبل، ولو وجدنا شخص ذا منصب أو علم، فأساسه هو الأم.

وأضاف أن المرأة المصرية تتحمل الكثير من المشاكل، وتتحمل كل أعباء الحياة، ومنحها المشرع نسبة 25% في البرلمان الجديد، وراهن عليها القيادات السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي وكسب الرهان، فنجدها تتقدم الصفوف في كل موقف.

وتابع: "تعودت ألا أعطي وعود لا أستطيع أن أنفذها، وكلام الشعارات عفى عليه الزمن، وما أستطيع أن أؤكده أن أكون في وسطكم، ومن يطرق بابي هافتح له، وأكون معكم في كل خطوة، والوعد الذي أعطيه سأنفذه، وسأسعى إلى تطوير المستشفى، والارتقاء بالطبيب المصري، ولما ظهر كورونا كلنا جرينا علي الأطباء، ونريد أن يأخذ مكانته في المجتمع بعد أن حصل على أعلى الدرجات في حياته العلمية المفروض نوفر له كافة وسائل الراحة.

وتبادلت السيدات الكلمات في المؤتمر، وأكدوا أنهن تعاملن مع المرشح من خلال لجنة المرأة ومركز شباب الرياض، وهو متطور ومبدع ولديه فكر، فكان له رؤية من خلال دروس التقوية المجانية بمركز الشباب، ولديه فكر متطور، ونتشرف أن نكون في هذا المكان.

ويتنافس في الدائرة 26 مرشحا، وتضم 4 مراكز هي "منية النصر والجمالية والكردي وميت سلسيل"، ومخصص لها معقدين.