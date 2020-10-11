إيجار أو تمليك.. شروط الحصول على وحدة صناعية كاملة المرافق بـ7 محافظات

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن فرصة متميزة لشباب المستثمرين، لحجز وحدتك الصناعية بنظام الإيجار أو التمليك وبتسهيلات بنكية وشروط ميسرة.

إذ تتيح الهيئة 1657 وحدة مجهزة وكاملة المرافق والخدمات في 7 مجمعات صناعية بمحافظات (الإسكندرية - البحر الأحمر - الغربية - بني سويف - المنيا - سوهاج - الأقصر) بمساحات متعددة لمختلف المجالات الصناعية (الغذائية - الهندسية - الكيماوية - البلاستيكية - النسيج - مواد البناء).

إذ يمكن للراغبين الحصول على تمويل ميسر للآلات والمعدات ومساعدة في استخراج المستندات والتراخيص بالوحدة وخدمات التدريب والتسويق والدعم الفني.

على أن يتم سحب كراسات الشروط ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر الحالي، وحتى يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر المقبل وذلك من خلال الخريطة الاستثمارية بالموقع الإلكتروني للهيئة، أو مكاتب و فروع الهيئة العامة للتنمة الصناعية في جميع الحافظات، أو مكاتب و فروع جهاز تنمة المشروعات، ويتم التقديم بالطلبات حتى يوم الاثنين 23 نوفمبر المقبل.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ من 300 إلى 500 جنيه، ويضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، وذلك على حساب هيئة التنمية الصناعية ببنك الإسكندرية (حساب رقم/ 14400133004127) وقيمة 1% مصاريف التحصيل الإلكتروني في حال طلب الكراسة إلكترونيًا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.

وأشارت الهيئة إلى أنّ الأوراق المطلوبة تتمثل في تحقيق الشخصية، واستيفاء الدراسة المدرجة بالكراسة، والسجل التجاري إن وجد.

تفاصيل الوحدات المطروحة في الإسكندرية

المنطقة: مرغم 2 بمحافظة الإسكندرية.

مساحة المشروع: 20,5 فدان تقريبًا.

عدد الوحدات بالمجمع: 204 وحدات.

نوع المنشأه: معدنية.

القطاعات الصناعية: المنتجات البلاستيكية.

خدمات المجمع: (مسجد - بنك - مبنى إداري - منافذ بيع).

مميزات المجمع: وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق - قرب الموقع من مصدر المادة الخام الرئيسية لصناعة البلاستيك (الشركة القابضة للبتروكيماويات - خدمات الدعم الفني من مركز تكنولوجيا البلاستيك - خدمات الدعم التدريبي من مركز التدريب الصناعي بالمجان - قرب الموقع من المناطق السكنية وتوافر العمالة - الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء).

أسعار الوحدات حال التمليك: سعر المتر المربع: 11685 جنيهًا.

أسعار الوحدات حال الإيجار: 3960 جنيهًا.

تفاصيل الوحدات المطروحة في بني سويف

المنطقة: بياض العرب.

مساحة المشروع: 70 فدان تقريبًا.

عدد الوحدات بالمجمع: 266 وحدة.

نوع المنشأة: معدنية.

القطاعات الصناعية: (هندسي - غذائي - كيماوي - معدني).

خدمات المجمع: (مسجد - بنك - مطعم وكافيتريا - مبنى إداري - مبنى معارض - منافذ بيع وسوبر ماركت).

مميزات المجمع: وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق - قرب الموقع من الكتلة السكنية إذ تبعد 1,6 كم من المنطقة السكنية - توافر العمالة نظرًا للقرب من الكتلة السكنية - تتوفر في المحافظة العديد من الموارد الطبيعية مثل (الحجر الجيري - الرمال الصفراء - الزلط والتربة الزلطية - الطفلة - الرخام وغيرها - الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء).

أسعار الوحدات حالات التمليك سعر المتر المربع: 6573 جنيهًا.

أسعار الوحدات حالات الإيجار:

- نموذج أ (432 متر): السعر12706 جنيه.

- نموذج ب (540 متر): السعر23293 جنيه.

تفاصيل الوحدات المطروحة في الغربية

المنطقة: المحلة الكبرى.

مساحة المشروع: 9.7 فدان تقريبًا.

عدد الوحدات بالمجمع: 611 وحدة.

نوع المنشأة: خرسانية.

القطاعات الصناعية: (مفروشات وملابس جاهزة - كيماوي - هندسي).

خدمات المجمع: ( مطعم وكافيتريا - مسجد).

مميزات المجمع: وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق - تعد مدينة المحلة الكبرى من المراكز التجارية الكبرى في الوجه البحري - قرب الموقع من المناطق السكنية وتوافر العمالة - الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء).

أسعار الوحدات حال الإيجار: 1309 جنيهات.

تفاصيل الوحدات المطروحة في سوهاج

المنطقة: غرب جرجا.

مساحة المشروع: 64.84 فدان تقريبًا.

عدد الوحدات بالمجمع: 178 وحدة.

نوع المنشأة: معدنية.

القطاعات الصناعية: (مفروشات وملابس جاهزة - كيماوي - هندسي).

خدمات المجمع: (مسجد - بنك - مطعم وكافيتريا - مبنى إداري - مبنى معارض - منفذ بيع وسوبر ماركت).

مميزات المجمع: وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق - قرب الموقع من الكتلة السكنية - توافر العمالة نظرًا للقرب من الكتلة السكنية - القرب من مطار سوهاج الدولي - الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء).

أسعار الوحدات حال التمليك: سعر المتر المربع: 6542 جنيهًا.

أسعار الوحدات حال الإيجار:

- نموذج أ (612 متر): السعر 17938 جنيه.

- نموذج ب (648 متر): السعر 18993​ جنيه.

تفاصيل الوحدات المطروحة في الأقصر

المنطقة: البغدادي.

مساحة المشروع: 49,17 فدان تقريبًا.

عدد الوحدات بالمجمع: 206 وحدات.

نوع المنشأة: معدنية.

القطاعات الصناعية: (هندسي - غذائي - كيماوي - مواد بناء ديكورية - مفروشات وملابس جاهزة).

خدمات المجمع: (مسجد - بنك - مطعم وكافيتريا - مبنى إداري - مبنى معارض - منفذ بيع وسوبر ماركت).

مميزات المجمع: القرب من خطوط السكك الحديدية (الأقصر/ سفاجا / قنا- (القرب من الموانئ التجارية (ميناء الغردقة، ميناء سفاجا، ميناء القصير - القرب من مطار الأقصر الدولي - الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء).

أسعار الوحدات حال التمليك: سعر المتر المربع: 7796 جنيهًا.

أسعار الوحدات حال الإيجار:

- نموذج أ (384 متر): السعر 12826 جنيه.

- نموذج ب (432 متر): السعر12826 جنيه.

تفاصيل الوحدات المطروحة في المنيا

المنطقة: المطاهرة.

مساحة المشروع: 19,1 فدان تقريبًا.

عدد الوحدات بالمجمع: 68 وحدة.

نوع المنشأة: معدنية.

القطاعات الصناعية: (هندسي - غذائي - كيماوي).

خدمات المجمع: (مسجد - بنك - مطعم وكافيتريا - مبنى إداري - مبنى معارض - منفذ بيع وسوبر ماركت).

مميزات المجمع: وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق - تتوافر في المحافظة مراكز التدريب والجامعات المتخصصة والمدارس الفنية المؤهلة - قرب الموقع من المناطق السكنية وتوافر العمال - الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء).

أسعار الوحدات حال التمليك: سعر المتر المربع 6777 جنيهًا.

أسعار الوحدات حال الإيجار:

- نموذج أ (432 متر): السعر 12999 جنيه.

- نموذج ب (540 متر): السعر 16249 جنيه.

- نموذج ج (648 متر): السعر 19499 جنيه.

تفاصيل الوحدات المطروحة في البحر الأحمر

المنطقة: الغردقة.

مساحة المشروع: 40 فدان تقريبًا.

عدد الوحدات بالمجمع: 218 وحدة.

نوع المنشأة: معدنية.

القطاعات الصناعية: (غذائي - هندسي - كيماوي - مواد بناء ديكورية - مفروشات وملابس جاهزة).

خدمات المجمع: (مسجد - بنك - مطعم وكافيتريا - مبنى إداري - مبنى معارض - منفذ بيع وسوبر ماركت).

مميزات المجمع: وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق - القرب من خطوط السكك الحديد (سفاجا / قنا) - القرب من الموانئ التجارية (ميناء الغردقة - ميناء سفاجا - ميناء القصير) - القرب من المطارات (مطار الغردقة - مطار مرسى علم - (الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء).

أسعار الوحدات حال التمليك: سعر المتر المربع: 9052 جنيهًا.

أسعار الوحدات حال الإيجار: 9240 جنيهًا.