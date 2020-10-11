الإنتاج الحربي والتعليم العالي يحتفلان بأول دفعة من أكاديمية الهندسة

تحتفل وزارة الإنتاج الحربي، اليوم، بتخريج أولى دفعات الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة عن العام الدراسي 2019/2020، بمسرح السلام بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للاحتفاء بتخريج نخبة من المهندسين والفنيين القادرين على خوض غمار المنافسة في سوق العمل.