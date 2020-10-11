محافظ البحيرة: تنفيذ 2941 مشروعاً باستثمارات 44.5 مليار جنيه

كشف محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، عن تنفيذ ما يقرب من 3 آلاف مشروع في مختلف مراكز المحافظة، على مدار العامين الماضيين، باستثمارات إجمالية بلغت نحو 44.5 مليار جنيه.

وقال محافظ البحيرة، في تصريحات اليوم الأحد، إن ما شهدته مصر خلال فترة 6 سنوات الأخيرة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، يُعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

وأضاف أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة، نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيراً أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ 2941 مشروعاً على أرض المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه بالفعل، ومنها ما يجري استكمال تنفيذه، في كافة المجالات والقطاعات، بتكلفة إجمالية تبلغ 44.5 مليار جنيه.

ونشرت محافظة البحيرة "إنفوجراف"، سلطت من خلاله الضوء على الجهود المتواصة للعمل على تلبية كافة طلبات المواطنين، وحل الشكاوى الواردة، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى العام الجاري، تضمن أنه تم خلال العامين الماضيين تنفيذ 5 مراكز تكنولوجية، بتكلفة 15 مليون جنيه، في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يخص الخدمات الجماهيرية، أوضح "الإنفوجراف" أنه تم عقد 36 لقاء، وتلقي 839 شكوى تم حلها، كما قامت صيدلية دعم الدواء بالمحافظة بتقديم العلاج بالمجان لعدد 11 ألفا و500 مستفيد، بتكلفة 5.5 مليون جنيه، كما تم تلقي 14 ألف و600 شكوى عبر خدمات التواصل الاجتماعي، وكذا 11 ألف و500 شكوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، و900 شكوى من خلال مبادرة "صوتك مسموع"، بالإضافة إلى 18 ألف شكوى عبر مراكز خدمة المواطنين، حيث تم التعامل معها جميعاً، والعمل على حلها ضمن الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية طلباتهم.

وتُعد محافظة البحيرة من المحافظات المتميزة فى التقارير الشهرية والسنوية الخاصة بالتجاوب في حل الشكاوى، وخاصة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومبادرة "صوتك مسموع".