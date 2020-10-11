إغلاق 58 قرية وبلدة جديدة في لبنان بسبب ارتفاع إصابات كورونا

أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قرارا اليوم، بإغلاق كامل لـ58 قرية وبلدة في عموم لبنان، في ضوء الارتفاع الكبير لأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد القرى والبلدات المغلقة كُليا إلى 169 قرية وبلدة.

وتضمن قرار وزير الداخلية إغلاق كافة الملاهي الليلية والحانات على كافة الأراضي اللبنانية، مع الاستمرار في القرار السابق بوقف العمل في كافة الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة والمدارس والجامعات في نطاق القرى والبلدات المغلقة، وكذلك إلغاء كافة المناسبات الاجتماعية والسهرات والحفلات والتجمعات على أنواعها، وإغلاق كافة دور العبادة وإلغاء المناسبات الدينية.

وأوجب القرار على جميع اللبنانيين في كافة أنحاد البلاد عند التنقل، الالتزام بارتداء الكمامة لتغطية الفم والأنف، وتفادي الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص مع تكليف جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) بالتشدد في تحرير محاضر بحق من لا يلتزمون بارتداء الكمامات.

وذكر القرار أن هذه التدابير تأتي في إطار قرار الحكومة بإعلان التعبئة العامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا، وتجاوز أعداد المصابين بتلك القرى والبلدات المعدلات المسموح بها علميا، وبسبب عدم الالتزام التام بالإجراءات الوقائية من الوباء، مشيرا إلى أن فرق وزارة الصحة ستقوم خلال فترة الإغلاق بإجراء الفحوصات المخبرية والتعقب اللازمين.

وأظهرت بيانات مجمعة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 37 مليوناً حتى صباح اليوم.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 37 مليوناً و106 آلاف حالة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 7.‏25 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات المليون و71 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا والأرجنتين وإسبانيا وبيرو والمكسيك وفرنسا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق.