"الأسعار بتنزل".. الغرف التجارية ترصد حركة السلع خلال عام

حذّر حاتم نجيب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة القاهرة الفلاحين، من التاثير السلبي للتغيرات المناخية على المحصول الشتوى وقلة إنتاجه، وبالتالي نقصه في الأسواق وزيادة أسعاره، اذ أن تأثير التغيرات المناخية تؤدي إلى تراجع الإنتاج وزيادة الهدر من المحاصيل.

ودعا "نجيب" الفلاحين إلى سرعة الاستجابة لتعليمات وزارة الزراعة والإرشاد الزراعي، تجنبًا للخسائر، ومواجهة هذه التغيرات من أجل تحسين الأصناف لتصبح مقاومة للتغيرات المناخية من برد وحر وصقيع.

وأشار، الى أن ترك المزارع المصري يزرع بدون أي ارشاد زراعي أو مساعدته في زيادة إنتاجه وتقديم بذور تقاوم التغيرات المناخية وتوعيته يؤثر بالسلب.

وقال "نجيب" فى تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن ثبات الأسعار طيلة الـ9 أشهر الماضية، مع تراجع عدد كبير منها، ساهم فى تراجع نسب التضخم لمجموعة الخضر والفاكهة وخاصة للبطاطس والبصل.

وأوضح أن ارتفاع أسعار بعض المحاصيل فى هذه الفترة من كل عام هي فاصل العروات الزراعية وخاصة الطماطم، مشيرًا إلى أن هذا الفاصل يكون خلال الفترة من منتصف سبتمبر وحتى ومنتصف نوفمبر بالنسبة لإنتاج الطماطم، خلال فترة العروة النيلي وتعود سريعًا بعد طرح إنتاج الصعيد.

وأضاف "نجيب"، ترتفع البطاطس خلال تلك الفترة لقيام التجار بتخزينها في ثلاجات الحفظ حتى بدء طرح موسم الإنتاج الجديد مع أوائل يناير المقبل، وهناك الفاصوليا والكوسة والقريعات والفلفل والباذنجان، وبالمقارنة بالعام الماضي هي الأقل بنسبة 40%.

وأكد، أنه من المتوقع عودة الاستقرار لأسواق بيع الطماطم سريعًا مع بدء الإنتاج الجديد من الطماطم لمحافظات الصعيد، على أن يعقبه الاستقرار في أسعار الطماطم استقرارًا في أسعار البطاطس مع بدء العام الجديد.

وفى السياق ذاته، قال نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، إن الطماطم تباع تجزئة باسعار تتراوح ما بين 6 جنيهات للكيلو وكيلو ونصف بـ10جنيهات و3 كيلو بـ10جنيهات فى بعض المناطق .

وكان الجهاز المركزى للتعبئة الإحصاء قد أعلن أمس نسب التضخم الشهري وأهم التغيرات في مستويات اسعار السلع خلال سبتمبر الماضي مقارنة بأسعار أغسطس.

وسجـل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-0.6%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

انخفاض مجموعة الفاكهة بنسبة (-7.6%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الموالح بنسبة (-21.2%) ومجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة (-9.9%).

وأعلن عن قائمة أسعار الخضر والفاكهة جملة تباع باسعار تتراوح مابين 1.50 إلى 2.50 جنيه بطاطس من 2 إلى 3 جنيهات والبصل من 3.50 إلى 5 جنيهات، الباذنجان بأنواعه من 1.50 إلى 3 جنيهات وفلفل رومي من 4 إلى 6 جنيهات، وفيما تباع الجوافه من 5 إلى 8 جنيهات والكنتلوب من 5 إلى 7 جنيهات، وتين من 7 إلى 10 جنيهات والبلح بلدي بأنواعه (زغلول -أمهات- حياني) من 4 إلى 10 جنيهات والمانجة بأنواعها من 10 إلى 30 جنيها والعنب من 4 إلى 10 جنيهات.