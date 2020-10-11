"القومية للسكر": أدوية جديدة للحماية من الفشل الكلوي وهبوط القلب

كشفت دراسات أوروبية حديثة عن بشرة خير لمرضى السكري حول العالم عن وجود أدوية حديثة تعتمد على "امباجليفلوزين"، التي تحمي المرضى من مضاعفاته، مثل هبوط عضلة القلب والذبحة الصدرية، وحتى الفشل الكلوي.

قال الدكتور نبيل الكفراوي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بكلية الطب في جامعة المنوفية وعضو اللجنة القومية للسكر، التابعة لوزارة الصحة والسكان، إن أطباء السكري يعملون على تنزيل معدلات السكر في الدم، ونعالج ارتفاع السكر فيه، لكن مؤخرًا ظهرت أدوية تعتمد على مادة "امباجليفلوزين"، والتي تحمي أعضاء الجسم مثل القلب والكليتين، وتأجل وتمنع حدوث الفشل الكلوي، وهبوط عضلة القلب، وتحمي من تكرار النوبات القلبية والذبحات الصدرية، وهي جميعها مضاعفات محتملة لمرض السكري.

وأوضح، أن الدراسات العلمية التي أجريت على آلاف المرضى عالميًا، أثبتت أن الأدوية المعتمدة على تلك الفعالة تعمل على تنزيل مستويات السكر في الدم عبر البول، كما أنها تقلل من الوزن، وضغط الدم.

وأشار إلى أن منع تلك المادة الفعالة لتدهور "الاعتلال الكلوي" لمريض السكر "شيء رائع"، حتى لو أجل ذلك لسنوات، فالمريض حينها لن يصل إلى الحاجة لعمل غسيل كلوي لمدة 3 أيام، أو عناء البحث عن مكان لإجراء الغسيل الكلوي فيه.

وأضاف "الكفراوي" أن مؤتمر القلب الأوروبي ومؤتمر السكر الأوروبي اللذين عقدا في مدينة جينيف السويسرية مؤخرًا، والذي حضره الأطباء حول العالم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أشارا إلى أن تأثير تلك المادة يوفر حماية حتى للمرضى غير المصابين بالسكر، حيث أن المادة لها تأثير فعال في منع الذبحات والجلطات، ويقي القلب، والكليتين بغض النظر أنه يعمل على خفض مستويات السكر.

وشدد على أهمية أخذ هذا الدواء تحت إشراف طبي، حيث أن الطبيب هو من يحدد مدى حاجة المريض للعلاجات، ومتى يأخذها، وغيرها من الأمور الطبية.

وفي ذات السياق، عبّر الدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء والعضو المنتدب لشركة "إيفا فارما"، عن سعادته بطرح شركته لـ"ميليتوفكس مت"، أولى الأدوية المحتوية على تلك المادة الفعَّالة وفرتها شركته في السوق المصرية منذ أقل من عام، وهو دواء أثبت فعاليته في علاج مرضى السكري ممن لديهم مشاكل في البنكرياس، حيث يعمل عن طريق "الكلى"، لافتًا إلى طرح الدواء بأكثر من تركيز حتى يكون لدى الطبيب المُعالج بدائل عدة يختار أنسبها للمريض الذي يتابع علاجه.

وأضاف "أرمانيوس"، في تصريحات له تعقيبًا على "الدراسة الأوروبية"، أن الدواء الجديد مكن المريض المصري من تقليل عدد الأقراص الدوائية التي يأخذها، نظرًا لاحتوائه على أكثر من مادة فعالة يضمها الدواء، ما يجعله يحصل على احتياجاته العلاجية بالمفعول نفسه، وبتكلفة أقل.