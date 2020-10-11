وزير داخلية فرنسا يدعم قوات الشرطة بعد الهجوم على مركز بقذائف هاون

عبر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمارنين، عن دعمه الكامل لقوات الشرطة ببلاده، وذلك بعد تعرض مقر شرطة بلدية "شامبيني-سور-مارن" الواقعة في جنوب شرق ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، لهجوم من قبل 40 شخصا.

وقال الوزير الفرنسي، في تدوينة له على تويتر، حسبما ذكرت قناة "فرانس تي في إنفو" اليوم الأحد، إن ضباط الشرطة يقومون بعمل صعب، متابعا بأن هؤلاء الرجال الصغار (منفذي الهجوم) على حد قوله، لا يثيرون إعجاب أي شخص، ولن يردعوا عمل الشرطة في مكافحة تجارة المخدرات في البلاد.. ولحسن الحظ، لم يصب أحد في هذا الهجوم.

وكان نحو 40 شخصا مسلحين بقضبان حديدية قد استهدفوا في وقت سابق، مركز شرطة بلدية "شامبيني-سور-مارن" الواقعة في جنوب شرق ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، ولم يصب أي ضابط شرطة ووقع ضرر في المعدات.

وبينما كان اثنان من ضباط الشرطة يدخنان في الخارج، أراد نحو 40 شخصا دخول مركز الشرطة وضربوا بقضبان حديدية على زجاج الباب الأمامي الذي تحطم، ودخل رجال الشرطة مسرعين إلى داخل المبنى، كما أطلق المهاجمون عدة قذائف هاون في إتجاه مبنى الشرطة، وأضرموا حريقين في قمامة بالقرب من مركز الشرطة واتلفوا عددا من سيارات الشرطة ولم يصب أي شرطي.