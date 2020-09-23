الشرطة الفرنسية تعيد فتح برج إيفل بعد إنذار بوجود قنبلة

أعادت الشرطة الفرنسية، مساء اليوم، فتح برج إيفل بعد أن أخلته لمدة ساعتين من الزوار على خلفية إنذار بوجود قنبلة، تبيّن لاحقا أنه كاذب.

وبحسب صحيفة "لوباريسيان"، فرضت الشرطة طوقا أمنيًا في محيط البرج وسط العاصمة باريس بعد أن تلقت اتصالا هاتفيا من مجهول أعلمها بوجود قنبلة في المكان، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وبعد أكثر من ساعتين من البحث والتحقق تبيّن عدم وجود أي قنبلة مما سمح للسلطات بإعادة فتح البرج أمام السائحين.

ويعد برج إيفل من أهم المعالم السياحية في فرنسا حيث يقصده ملايين الزوار سنويًا من جميع أنحاء العالم.

ولم يشهد البرج هذا العام (خاصة خلال فصل الصيف) إقبالا كثيفا كالمعتاد، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أثر سلبا على قطاع السياحة.