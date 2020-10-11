إصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بكورونا

أفادت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الأحد، بأن رئيسها على أكبر صالحي، أصيب بفيروس كورونا.

وقالت المنظمة إن تحاليل "صالحي" أظهرت نتيجة إيجابية لإصابته بـ"كوفيد-19" منذ الثالث من أكتوبر، مضيفة أنه بحالة صحية جيدة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضافت المنظمة أن "صالحي" يخضع للحجر في منزله، ويدير شؤون المنظمة من هناك.

وفي زيادة غير مسبوقة، سجلت السلطات الصحية الإيرانية أكثر من 250 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الأحد، عن رصد 251 وفاة جديدة جراء الوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 195 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 28544 حالة وفاة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ورصدت السلطات الصحية الإيرانية خلال الساعات الـ24 الماضية، 3822 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 3875 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة 500075، منها 406389 حالة شفاء و4482 مريضا في حالة حرجة يخضعون للعناية المركزة.

وأجري في إيران حتى الآن، أكثر من 4.312 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا.

وأظهرت بيانات مجمعة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 37 مليوناً حتى صباح اليوم.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 37 مليوناً و106 آلاف حالة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 7.‏25 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات المليون و71 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا والأرجنتين وإسبانيا وبيرو والمكسيك وفرنسا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق.