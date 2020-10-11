السياحة: 15 فندقا عائما عادت للعمل بعد استيفاء ضوابط السلامة الصحية

تسلم 15 فندقاً عائماً بين الأقصر وأسوان شهادة السلامة الصحية المعتمدة، وذلك منذ استئناف رحلاتها في أول أكتوبر الجاري، بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية.

وأوضح السيد عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن لجان الفحص أقرت باستيفاء 15 من 35 فندقاً عائما تقدموا للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، مضيفا أن 13 فندقا منها بمحافظة الأقصر وفندقين بمحافظة أسوان.

وأوضح أن الفنادق التي عادت للعمل بالأقصر هي: أوبروي زهرة، وأوبروي فيلة، وسونستا سان جورج، وذي رويال لي لي، وسونستا صن جوديس، والسودان، وأكامار "اماركو سابقا"، وكوتشرتو، وبرنسيس سارة، وسميراميس 2، وسميراميس 3، وسونستا ستار جوديس، وزي رويال لوتس، بينما فنادق محافظة أسوان هي ليفنجستون، وسيلسيا.

وأشار "العاصي"، إلى أن الفنادق العائمة التي تم فحصها حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، لافتا الي أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق العائمة، والتي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها، وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.

يذكر أنه وفقا لقرار وزارة السياحة والآثار بدأ تنظيم رحلات للفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان بداية من أكتوبر2020، في حين بدأت المحافظتان في استئناف حركة السياحة واستقبال الوفود أول سبتمبر من خلال الفنادق الثابتة، والتي حصلت على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل.

ويبلغ عدد البواخر النيلية التي تعمل بين مدينتي الأقصر وأسوان نحو 130 باخرة سياحية، تنقل مئات السائحين بين المدينتين من مختلف الجنسيات الأجنبية لقضاء رحلة سياحية مميزة داخل المواقع الأثرية والسياحية، في حين بلغ عدد الفنادق التي تقدمت للحصول على الشهادة الصحية 20 فندقا، ومن المتوقع ارتفاع العدد تدريجيا.