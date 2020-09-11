وزير السياحة من الأقصر: تشغيل المراكب العائمة خلال أسابيع بضوابط

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لقاء موسعا مع المستثمرين السياحيين ومديري الفنادق الثابتة والعائمة ولجان التسويق السياحي، للاستماع إلى مشكلاتهم.

وأضاف وزير السياحة والآثار أن تلك الزيارة تأتي ضمن سلسلة الجولات للمحافظات السياحية، موضحًا أن أعداد السائحين لا تزال بسيطة جداً في الأقصر، حيث إنه لم يتم فتح المراكب العائمة وتم إرجاؤها فترة، منوها بأنه يجري حالياً العمل على "الأوفر داي" والسائح القادم من الغردقة لزيارة الأقصر.

وأضاف أن السائحين يخضعون لتحاليل فيروس كورونا، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على صحة السائحين والأهالي بالأقصر والغردقة، ولذلك جرى فتح السياحة الثقافية.

وأكمل: "أنا متخيل إن الأقصر وأسوان من أكثر الأماكن التي عانت من توقف حركة السياحة لظروف أزمة تفشي فيروس كورونا بمصر والعالم أجمع، ومع فتح السياحة من 15 مايو حتى شهر يونيو ولم تكن هناك زيارات سياحية بالأقصر وأسوان لحرارة الطقس، ومع فتح الزيارات السياحية في جنوب سيناء والبحر الأحمر، قررنا أن يتم فتح المراكب العائمة خلال أسابيع بضوابط جادة جداً، فتجربة جنوب سيناء كانت ناجحة والسياح جميعهم صحتهم بخير والأهالي العاملون بالسياحة في أمان".

وأردف وزير السياحة والآثار، بأن مصر والعالم تعيش مرحلة صعبة، لافتا إلى أن وزارة السياحة تجتهد لعمل ضوابط للوصول لحل وسط يخدم الاقتصاد ويوفر فرص العمل، ويضمن في الوقت نفسه سلامة وصحة الزائرين والعاملين بالقطاعين السياحي والأثري.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، زار مساء أمس الخميس، متحف الأقصر بكورنيش النيل بوسط مدينة الأقصر، لدعم العاملين بالقطاع السياحي.

وتفقد وزير السياحة والآثار متحف الأقصر، وعدداً من التوابيت وتماثيل الأوشابتي والقطع التاريخية من مكتشفات الوزارة مؤخرا من مختلف أنحاء مصر.

ومن جانبه استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أمس الخميس، الدكتور خالد العناني وزير الدولة للسياحة والآثار بمطار الأقصر الدولي، حيث تفقد العناني سير الأعمال بمتحف الأقصر العام، وعقد اجتماعا موسعا مع أعضاء غرفة شركات السياحة ومديري الفنادق، لبحث كافة الإجراءات المتخذة وأهم سبل إنجاح الموسم السياحي الجديد.